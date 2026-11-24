En Puerto Barrios, Izabal, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) auxiliaron a William “N”, de 18 años, quien derrapó cuando conducía una motocicleta sin placa de circulación, informó la institución policial este martes 24 de noviembre.

Según la PNC, mientras le brindaban asistencia, los policías lo sorprendieron portando ilegalmente una pistola.

Tras el hallazgo, el motorista fue trasladado bajo custodia policial a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Además, el motociclista será puesto a disposición del juzgado correspondiente.

Según la PNC, los operativos de seguridad, prevención y control continúan en Izabal y Zacapa, en cumplimiento de las disposiciones establecidas durante el estado de sitio.

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Otras capturas

En otro caso, la PNC reportó que, en el kilómetro 16 de la ruta a Villa Canales, agentes de la Comisaría 15 capturaron a dos hombres que trasladaban en un vehículo una pistola con reporte de robo.

De acuerdo con la PNC, los detenidos son César “N”, de 40 años, y Mauro “N”, de 38, quienes fueron sorprendidos con el arma de fuego, cuyo robo fue reportado el 13 de abril del 2025 en Villa Canales.

Ambos fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes.

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