Policías Municipales: en riesgo de usurpar las funciones de la PNC

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), mediante un estudio, advierte los alcances que deben tener las policías municipales y recalca que estos grupos no pueden ejercer atribuciones exclusivas de la Policía Nacional Civil (PNC).

El informe del Cien refiere que, aunque la Constitución no prohíbe explícitamente la participación municipal en seguridad ciudadana, la legislación ordinaria vigente reserva estas funciones a la institución policial.

La existencia de la Policía Municipal no es obligatoria, según el Cien y advierte que para que pueda ejercer funciones de seguridad ciudadana, se requieren reformas a las leyes de la PNC, del Organismo Ejecutivo, del Sistema Nacional de Seguridad y de la Dirección General de Investigación Criminal.

En caso de que las municipalidades asuman funciones de seguridad ciudadana sin un marco legal, podrían incurrir en delitos como abuso de autoridad o agrupación ilegal armada, de acuerdo con el estudio.

En febrero de 2024, la alcaldesa de Ayutla, San Marcos, Isel Súñiga, equipó con armas largas, uniformes tácticos y vehículos tipo patrulla a sus agentes de Policía Municipal, como respuesta ante la falta de seguridad en el municipio, según publicó la comuna en sus redes sociales en esa ocasión. Se intentó obtener su postura, pero una persona indicó que se trataba de un número equivocado.

Francisco Quezada, analista del Cien y responsable de la investigación, señala que la contratación de personal municipal está en aumento por lo que es necesario determinar su función real.

Menciona que la Policía Municipal está limitada a la vigilancia de instalaciones municipales, al cumplimiento de normas locales, de tránsito y al orden en espacios municipales como mercados y parques.

El analista indica que la Policía Municipal puede estar armada, siempre y cuando actúe dentro del ámbito de las atribuciones municipales y no se convierta en una Policía Nacional Civil paralela.

"Se debe evitar la imposición unilateral o el ejercicio de estas funciones sin base legal, para no vulnerar la autonomía municipal ni incurrir en ilegalidades", refirió.

Quezada precisa que, por ahora, no se puede determinar si las policías municipales cumplen o no con sus funciones. Sin embargo, se identificó que en las 15 comunas analizadas hay incidencia de violencia, y podría ser que los alcaldes vean a estas policías como una herramienta de autodefensa ante la ausencia de la PNC, aunque este parámetro no fue objeto de estudio.

"Hay una coincidencia en que se destinaba más fuerza de seguridad municipal para tratar de contrarrestar las olas de delincuencia. Habría que determinar qué tipo de armas poseen, aunque, si se pregunta, no lo dirán", puntualizó.

Agregó: "Lo que queremos es prevenir para que, si los alcaldes enfrentan problemas de inseguridad, no se vean tentados a convertir a las policías municipales en una PNC, ya sea por sentir una necesidad legítima o por populismo, con el fin de que la población perciba que respondieron a sus demandas y se vea gente armada en las calles, sin saber qué entrenamiento tienen ni si se trata de personas confiables".

Quezada indica que, a corto plazo, es posible que la población se sienta conforme con ese tipo de seguridad, como sucede con los vecinos que voluntariamente vigilan sus comunidades; sin embargo, a largo plazo se pierde el control.

Municipalidades analizadas

El informe destaca que se solicitó información a 45 municipalidades, de las cuales 27 respondieron y, de estas, únicamente se logró sistematizar la información de 15.

Las comunas con Policía Municipal que reportaron datos son: San Juan Sacatepéquez; Ayutla, San Marcos; Cobán, Alta Verapaz; Ocós, San Marcos; Moyuta, Jutiapa; Catarina, San Marcos; Morales, Izabal; Gualán, Zacapa; Siquinalá, Escuintla; Sayaxché, Petén; Santa Cruz del Quiché, Quiché; Chiquimula, Chiquimula; Tacaná, San Marcos; San Antonio Huista, Huehuetenango; e Ipala, Chiquimula.

Guatemala, Escuintla y Petén son los tres departamentos que reportaron más homicidios en el primer bimestre de 2025, de acuerdo con el informe del Cien.

Se intentó obtener la postura de las municipalidades que, según el informe, tienen más agentes de Policía Municipal, como San Juan Sacatepéquez, Guatemala (112); Ayutla, San Marcos (83); y Cobán, Alta Verapaz (49). Sin embargo, no fue posible establecer comunicación con los alcaldes a través de sus números telefónicos.

Las autoridades policiales han señalado en distintas ocasiones que las policías municipales son establecidas en algunos municipios fronterizos con México para colaborar en la seguridad de autoridades locales presuntamente vinculadas con el crimen organizado.

En riesgo la gobernabilidad

Para el exviceministro de Gobernación, Mario Mérida, Guatemala no está preparada para que las policías municipales ejerzan funciones de la PNC, y lo único que pueden hacer es colaborar en la prevención del delito, ya que patrullar y utilizar armas llamativas para intimidar a la población pone en riesgo a las comunidades y deteriora los estándares de seguridad.

Si un municipio tiene problemas de seguridad, el alcalde debe acudir con el gobernador para solicitar más personal de la PNC en el municipio, agregó Mario Mérida ex viceministro de Gobernación.

El PNC está entrenado y preparado, pero la Policía Municipal está capacitada para otras funciones. Además, se pondría en riesgo la gobernabilidad y podrían producirse abusos por parte de los alcaldes. En México, los alcaldes se empoderan de esos espacios y hacen lo que quieren, puntualizó.

Necesarias

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades y alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, sostiene que las policías municipales deberían tener las funciones de la PNC, al afirmar que esta no tiene cobertura en todos los municipios.

"En el caso de Santa Catarina, nosotros tenemos cuatro veces más policías que los que tiene la PNC", puntualizó.

"Muchos alcaldes están amenazados por estructuras criminales y deben tener cuidado con su seguridad personal". Sebastián Siero, presidente de la Anam.

Siero añadió que las armas utilizadas por la Policía Municipal están debidamente autorizadas.

"Lo que no se puede dejar fuera de contexto es que muchos alcaldes están amenazados por estructuras criminales y deben tener cuidado con su seguridad personal. Al existir una falta de presencia del Estado en el interior, estos problemas se agravan," precisó.