Posible venganza sería el móvil del crimen contra madre e hijo en Zacapa, que está bajo estado de Sitio

El Ministerio Público (MP) investiga la muerte de una madre y su hijo, de 71 y 42 años, respectivamente, quienes fueron hallados sin vida en su vivienda, en la lotificación Los Limones, sector La Vegona, Gualán, Zacapa.

Ambas víctimas presentaban una herida de bala en la cabeza.

En la vivienda se localizaron dos casquillos y un proyectil mutilado.

Según reportes locales, el doble crimen ocurrió la mañana del domingo 15 de noviembre, cuando ya se había decretado el estado de sitio en Zacapa debido a hechos de violencia.

“De acuerdo con las declaraciones familiares, se estableció una hipótesis preliminar, posible venganza personal, ya que el hijo y hermano respectivamente de los fallecidos había sido amenazado de muerte con anterioridad”, según el MP.

El ente investigador afirmó que las pesquisas continúan para esclarecer los hechos.

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El Gobierno decretó el estado de sitio en Zacapa e Izabal tras una serie de hechos violentos que han cobrado la vida de varias personas.

La disposición regirá durante 30 días con la intención de reforzar las medidas de seguridad en ambos departamentos.

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