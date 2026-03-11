Presentan 21 objeciones contra 13 aspirantes a fiscal general en segundo día de recepción de señalamientos

Durante el segundo día de recepción de señalamientos en el proceso de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030, este miércoles 11 de marzo organizaciones y ciudadanos presentaron 21 tachas contra 13 aspirantes, según registros de la organización Guatemala Visible.

De acuerdo con los registros, siete señalamientos fueron presentados contra la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, mientras que tres se dirigieron contra Henry Alejandro Elías Wilson. Los demás aspirantes recibieron una tacha cada uno.

Entre los candidatos señalados también figuran Paolo Rubén Similox Valiente, Abdi Ariel Guerra Guzmán, José Manuel Quinto Martínez, Carlos Humberto Rivera Carrillo, Amílcar Enrique Colindres Hernández, Walter Paulino Jiménez Texaj, Silvia Lucrecia Villalta Martínez, César Isaac Payés Reyes, Miguel Estuardo Ávila Vásquez, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos y Julio Roberto Saavedra Pinetta.

La recepción de señalamientos concluirá el jueves 12 de marzo a las 15.30 horas, según el cronograma de la Comisión de Postulación.

Diversas organizaciones de sociedad civil informaron que presentaron tachas contra 12 de los 49 aspirantes que participan en el proceso.

Según indicaron en un comunicado, los señalamientos incluyen a la actual fiscal general y a personas vinculadas con casos relacionados con la cooptación del sistema de justicia, entre ellos el expediente Comisiones Paralelas, así como a jueces y abogados que han defendido o favorecido a personas señaladas de corrupción y crimen organizado.

Las organizaciones afirmaron que los señalamientos documentan posibles incumplimientos de requisitos constitucionales relacionados con capacidad, idoneidad y honradez, exigidos para dirigir el Ministerio Público.

Ante esa situación, solicitaron a la Comisión de Postulación:

Excluir de la nómina final de seis candidatos a quienes no cuenten con la honorabilidad requerida para el cargo.

Pronunciarse públicamente sobre la honorabilidad de cada aspirante y explicar el voto para aceptar o rechazar las tachas.

Dar mayor peso a la idoneidad, ética profesional y desempeño de los aspirantes que a los títulos académicos o años de ejercicio profesional.

Las organizaciones señalaron que el Ministerio Público no debe quedar bajo la dirección de personas sancionadas internacionalmente o señaladas de socavar el Estado de Derecho.

Señalamientos presentados

Entre las acciones registradas, Acción Ciudadana y la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad presentaron un señalamiento contra María Consuelo Porras Argueta.

También presentaron objeciones las ciudadanas Eleonora Muralles Pineda, María Eugenia Solís García y Ana Margarita Castillo Chacón, quienes cuestionaron la idoneidad de la aspirante.

Según los documentos presentados, Porras tiene restricciones de ingreso a más de 40 países por señalamientos relacionados con corrupción.

Además, Sergio Morataya presentó dos tachas contra la actual fiscal general: una relacionada con el caso Toma Usac y otra por supuestas irregularidades en procesos de adopción.

La organización Alianzas por las Reformas presentó señalamientos contra los aspirantes Paolo Rubén Similox Valiente y Henry Alejandro Elías Wilson.

En tanto, la Comisión de Transparencia y Probidad de Quetzaltenango presentó una tacha contra César Isaac Payés Reyes, a quien señala de pertenecer al círculo cercano de la fiscal general.

La organización Articulación Chimaltenango presentó señalamientos contra Abdi Ariel Guerra Guzmán y contra Carlos Humberto Rivera Castillo, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, a quien vinculan con el caso Comisiones Paralelas 2020.

Asimismo, la Asamblea Departamental Multisectorial de Quiché presentó una tacha contra Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, magistrada de Apelaciones, por cuestionamientos sobre resoluciones judiciales relacionadas con casos de corrupción.

La Organización Multisectorial de Occidente también presentó un señalamiento contra Miguel Estuardo Ávila Vásquez, actual secretario contra la Corrupción del Ministerio Público.

Otros señalamientos fueron presentados contra Walter Paulino Jiménez Texaj, Amílcar Enrique Colindres Hernández y José Manuel Quinto Martínez, por supuestas dudas sobre su idoneidad y honorabilidad para ocupar el cargo.

Finalmente, Héctor Reyes, en representación del periodista José Rubén Zamora, presentó una tacha contra la actual fiscal general.

“En nombre del periodista José Rubén Zamora presentamos una tacha contra la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, por considerar que no cumple con dos requisitos que establece la Constitución: honorabilidad e idoneidad”, afirmó Reyes.

📄 Señalamientos presentados



📌 Durante el segundo día de recepción de señalamientos, se presentaron 21 contra 13 aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público, 2026-2030.



➡️ 7 contra María Consuelo Porras Argueta

➡️ 3 contra Henry Alejandro Elías Wilson

➡️ 1 contra… pic.twitter.com/f6TDRE7snm — Guatemala Visible (@guatevisible) March 12, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

