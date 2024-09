Presidente de la postuladora de Apelaciones no queda conforme con la lista de los 312 candidatos

El rector Raúl Arévalo, presidente de la Comisión de Postulación para Corte de Apelaciones, espera entregar mañana a las 15 horas la lista de los 312 candidatos al Congreso. Pero él no está del todo de acuerdo con el resultado final de la comisión a su cargo.

La jornada final, que duró 22 horas, tuvo momentos de negociaciones y acuerdos entre comisionados que no fueron públicos. Violando los principios de transparencia y publicidad, según la vigilancia de Movimiento Pro Justicia y Guatemala Visible.

La postuladora tuvo que respetar los plazos legales por una orden emanada por la Corte de Constitucionalidad (CC). Tribunal que dictó un amparo provisional a favor del diputado José Chic, quien accionó ante el riesgo de una prolongación de funciones de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones.

Pero Arévalo, destacó que las complicaciones en la comisión comenzaron desde el momento que se entrampó la elección de la sede que finalmente quedó en la Universidad Rafael Landívar (URL). “Desde un principio tuvo que ser escogida esta universidad”.

Pero las sospechas de los grupos de fiscalización parecen ser confirmadas por el presidente Arévalo. Quien detectó como las herramientas de calificación no permitieron una clasificación o una selección rigurosa de los aspirantes.

“Me llevo la impresión de que ya había un entendimiento antes de que esto pasara. Porque inicialmente aunque trate que la línea de corte fuera de 75 puntos, que es lo mínimo, no se logró y se obtuvo un punteo de 64”.

Pero lo baja de esa línea de corte, que es la calificación mínima para que un aspirante fuera considerado como candidato, se acomodó a los puntos que la misma comisión acordó, por mayoría, en la tabla de gradación. La herramienta con que cada aspirante fue calificado.

“Pero días después, cuando se calculó la gradación, se pusieron 50 puntos por el simple hecho de ser abogado con más de 5 años de ejercicio, luego 15 puntos por haber trabajado en lo público. Básicamente, permitió que todo mundo que se postulara, entrara”, señaló Arévalo.

Las negociaciones

Cuando la Comisión de Postulación para Corte de Apelaciones comenzó con la votación final el pasado viernes, el presidente Arévalo fijó reglas. Una de ellas era no utilizar el teléfono celular o dispositivos electrónicos de comunicación.

Pero a medida que la sesión avanzó, poco a poco, la restricción de comunicación se fue perdiendo. Los observadores destacan que en un inicio de los comisionados se pasaban papelitos, y en ocasiones se levantaban de sus sillas para conversar.

El salón donde funciona la postuladora tiene un pequeño jardín en la parte trasera, donde los comisionados toman café en los recesos y donde los medios y observadores no tienen acceso.

El presidente Raúl Horacio Arévalo cuestiona la decisión de comisionados de ocultar la lista de candidatos. Reclama que se estén haciendo cambios a un listado supuestamente ya consensuado.



🧵 pic.twitter.com/6Qn8Eg3SsS — Guatemala Visible (@guatevisible) September 22, 2024

Ya entrada la noche y madrugada, algunos comisionados decidían ir afuera a conversar. Alejados de las cámaras de los medios de comunicación y los grupos de observación, afirmaron las organizaciones fiscalizadoras.

En la parte trasera del salón los comisionados habían guardado sus teléfonos celulares, pero algunos optaron por utilizarlos. Incluso algunos aparentemente tenían más de un solo teléfono celular.

La votación final

Los comisionados agotaron la lista de los mil 241 aspirantes cuando todavía les hacía falta la incorporación de 80 candidatos. Tendrían que haber desarrollado una nueva ronda de votación.

Pero los comisionados Luis Roberto Aragón Solé, de Universidad San Pablo; y Luis Lepe Monterroso, de Universidad Regional, propusieron votar por una lista. Que aparentemente ya estaba acordada, pero no todos los comisionados estuvieron de acuerdo.

Entre ellos el presidente de la postuladora, Raúl Arévalo; Luis Velásquez y Kathiany Sánchez, de la planilla 8; y Alan Sacor y Harry Leal, electos por Aspa; los últimos cuatro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Pero al ganar la mayoría, la comisión tuvo que someter el tema a votación. Solamente la comisionada Sánchez y el presidente de la comisión no votaron ya que no compartieron la propuesta.

“Yo manifesté mi desacuerdo y razoné mi voto de que no me parecía esto. A pesar de que aquí teníamos a distinguidos juristas, incluso de la CSJ, y todos se manifestaron que el sistema era legal al considerar los casos no previstos en la Ley de Comisiones de Postulación”, concluyó Arévalo.

Aunque la lista de los 312 candidatos ya está finalizada y próxima a ser entregada al Congreso, la Ley de Comisiones de Postulación contempla un plazo de 72 horas para que la nómina sea impugnada en caso de existir alguna inconformidad.