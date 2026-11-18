Justicia
Presunta estafa de Q4 mil 500 provoca intento de linchamiento contra dos hombres en Alta Verapaz
La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de dos hombres señalados de efectuar una compra con un cheque sin fondos en Alta Verapaz.
Agente de la PNC custodia a dos presuntos estafadores en Chisec, Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) compartió detalles sobre la captura de dos presuntos estafadores en Chisec, Alta Verapaz.
Añadió que agentes de la Comisaría 51 capturaron a Vitelio “N”, de 56 años, y Erick “N”, de 50, de nacionalidad nicaragüense.
Las detenciones se registraron el 17 de noviembre en el kilómetro 305 de la Franja Transversal del Norte, aldea Carolina, Chisec, Alta Verapaz.
Según la PNC, ambos son señalados de haber comprado mercadería valorada en Q4 mil 500 con un cheque sin fondos.
Agregó que los agentes intervinieron después de dialogar con unas 200 personas que pretendían linchar a los sospechosos, con lo cual evitaron que fueran agredidos.
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En otro caso, la PNC reportó que investigadores capturaron en la zona 6 de Villa Nueva a Josselin “N”, de 27 años, señalada del delito de estafa propia en grado de complicidad y requerida por un juzgado de Sacatepéquez.
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