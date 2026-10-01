Presunto pandillero señalado en siete casos de extorsión es capturado junto a su progenitora en la zona 7

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 1 de octubre sobre la captura de un presunto pandillero señalado en siete casos de extorsión. Durante el operativo también fue detenida la madre del sospechoso por el mismo delito.

Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, en coordinación con la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, efectuaron un allanamiento en la colonia El Incienso, zona 7 de la capital.

Según la PNC, en ese lugar fue capturado Hugo “N”, de 23 años, alias “Flaco”, supuesto integrante de la Mara Salvatrucha.

La institución agregó que el detenido tiene siete órdenes de captura por el delito de extorsión.

Durante la diligencia también fue capturada su madre, Andrea “N”, de 39 años, quien tiene una orden de captura por el mismo delito, de acuerdo con la información policial.

La PNC explicó que estas capturas forman parte de una serie de allanamientos que continúan en desarrollo y en los que, hasta el momento, se reportan 19 sospechosos neutralizados por el delito de extorsión.

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Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, indicó que los operativos se desarrollan en otros sectores del departamento de Guatemala y en Escuintla, con el objetivo de capturar a personas señaladas de integrar estructuras criminales de las maras Barrio 18 y Salvatrucha.

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