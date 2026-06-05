Q210 mil ocultos en vehículo iban dirigidos a pandilleros del Barrio 18 en prisión, según Dipanda

Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) capturaron a dos mujeres y decomisaron Q210 mil ocultos en el tablero de un vehículo interceptado en la ruta al Atlántico.

Según el informe policial, los agentes efectuaban diligencias de investigación relacionadas con extorsiones cuando observaron un vehículo con placas P-486DYG que "zigzagueaba", por lo que le marcaron el alto. Agregó que, las ocupantes hicieron caso omiso, lo que originó una persecución que concluyó en Palencia.

Las capturadas fueron identificadas como Katherine "M", de 35 años, y Allison "S", 31.

De acuerdo con Dipanda, durante el procedimiento las detenidas se opusieron a la revisión del automóvil. Ante esa situación, los investigadores solicitaron apoyo a agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y de la agente canina K-9 "Sora".

El informe detalla que durante la inspección la agente canina alertó que "debajo del tablero o radio posiblemente existía una caleta".

La Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público contabilizaron Q210 mil ocultos en el doble fondo del vehículo.

Iba para cabecillas del Barrio 18

Las pesquisas preliminares de Dipanda apuntan a que cabecillas de la pandilla Barrio 18 habrían coordinado la movilización del efectivo para evitar ser detectados por las autoridades.

Además, la investigación policial señala que el dinero posiblemente sería entregado a integrantes de la denominada Rueda del Barrio 18 recluidos en las cárceles Fraijanes II y Granja Canadá, Escuintla.

Las autoridades también investigan si parte del dinero habría sido retirado recientemente de una agencia bancaria antes de ser trasladado en el vehículo.

En el expediente policial también señala que las aprehendidas estarían vinculadas con la clica Los Crazy Gansters, de la pandilla Barrio 18.

La PNC informó que las dos mujeres fueron puestas a disposición del juzgado correspondiente, mientras continúan las investigaciones para establecer el origen y destino de los fondos.