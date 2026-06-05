Persecución en ruta al Atlántico revela Q210 mil ocultos en un vehículo y dos capturas

Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) detectaron en el kilómetro 17.5 de la ruta al Atlántico un vehículo que se desplazaba en zigzag, por lo que le marcaron el alto.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que los tripulantes del vehículo se negaron a detenerse, por lo que se inició una persecución que concluyó 500 metros después, en Palencia.

Agentes antinarcóticos coordinaron la inspección del automóvil con apoyo de un agente canino para determinar la posible existencia de ilícitos, lo que permitió localizar dinero.

Las autoridades detallaron que en el tablero del vehículo estaban ocultos Q210 mil.

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También capturaron a dos mujeres, quienes no lograron demostrar la procedencia del dinero.

La PNC investiga si el efectivo está vinculado con actividades ilícitas.

Con el objetivo de determinar la posible existencia de ilícitos, los investigadores coordinaron el apoyo de la #SGAIA y el #MP lo que permitió localizar dicho dinero que se investiga si está vinculado con actividades ilícitas.#PlanCentinelaMetropolitano#ProtegerYServir pic.twitter.com/95uSmZ6dip — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 5, 2026

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