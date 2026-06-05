Persecución en ruta al Atlántico revela Q210 mil ocultos en un vehículo y dos capturas

Justicia

Persecución en ruta al Atlántico revela Q210 mil ocultos en un vehículo y dos capturas

Lo que comenzó como una inspección a un automóvil que circulaba en zigzag terminó con un hallazgo inesperado. Agentes localizaron Q210 mil ocultos en el tablero del vehículo y capturaron a dos mujeres que no pudieron justificar la procedencia del efectivo.

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Dos mujeres fueron detenidas luego de que agentes localizaran Q210 mil escondidos en el tablero del vehículo en el que viajaban. El hallazgo ocurrió tras una persecución que se inició cuando los ocupantes ignoraron una orden de alto en la ruta al Atlántico. (Foto Prensa Libre: PNC).

Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) detectaron en el kilómetro 17.5 de la ruta al Atlántico un vehículo que se desplazaba en zigzag, por lo que le marcaron el alto.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que los tripulantes del vehículo se negaron a detenerse, por lo que se inició una persecución que concluyó 500 metros después, en Palencia.

Agentes antinarcóticos coordinaron la inspección del automóvil con apoyo de un agente canino para determinar la posible existencia de ilícitos, lo que permitió localizar dinero.

Las autoridades detallaron que en el tablero del vehículo estaban ocultos Q210 mil.

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También capturaron a dos mujeres, quienes no lograron demostrar la procedencia del dinero.

La PNC investiga si el efectivo está vinculado con actividades ilícitas.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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