PNC detalla decomiso de más de Q230 mil en vehículo en Villa Nueva

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 14 de mayo que en el kilómetro 16.8 de la ruta al Pacífico, en Villa Nueva, agentes de la Comisaría 15 dieron seguimiento a una denuncia sobre una camioneta que presuntamente transportaba ilícitos. Al ubicar el vehículo, le marcaron el alto al conductor.

La PNC añadió que de inmediato coordinó con agentes antinarcóticos y fiscales del Ministerio Público una inspección con apoyo de equipo K-9.

Afirmó que los investigadores localizaron en la parte trasera del vehículo un compartimento oculto con varios fajos de dinero.

Según la PNC, al efectuar el conteo se estableció que trasladaba Q232 mil 500.

La entidad indicó que el piloto capturado fue identificado como Jeremías “N”, de 33 años.

El informe policial agregó que, al consultarle al detenido sobre la procedencia del dinero, este no pudo demostrar su legalidad, por lo que fue puesto a disposición de un juzgado junto con el efectivo.

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