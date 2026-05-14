PNC detalla decomiso de más de Q230 mil en vehículo en Villa Nueva

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PNC detalla decomiso de más de Q230 mil en vehículo en Villa Nueva

Una denuncia permitió el decomiso de dinero oculto en un compartimiento de un vehículo en Villa Nueva.

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DECOMISAN Q232 MIL EN VILLA NUEVA

Dinero decomisado en un vehículo en la ruta al Pacífico, en Villa Nueva. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 14 de mayo que en el kilómetro 16.8 de la ruta al Pacífico, en Villa Nueva, agentes de la Comisaría 15 dieron seguimiento a una denuncia sobre una camioneta que presuntamente transportaba ilícitos. Al ubicar el vehículo, le marcaron el alto al conductor.

La PNC añadió que de inmediato coordinó con agentes antinarcóticos y fiscales del Ministerio Público una inspección con apoyo de equipo K-9.

Afirmó que los investigadores localizaron en la parte trasera del vehículo un compartimento oculto con varios fajos de dinero.

Según la PNC, al efectuar el conteo se estableció que trasladaba Q232 mil 500.

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La entidad indicó que el piloto capturado fue identificado como Jeremías “N”, de 33 años.

El informe policial agregó que, al consultarle al detenido sobre la procedencia del dinero, este no pudo demostrar su legalidad, por lo que fue puesto a disposición de un juzgado junto con el efectivo.

Para leer más: Tres detenidos en Retalhuleu tras denuncias por compras con billetes supuestamente falsos

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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