Tres detenidos en Retalhuleu tras denuncias por compras con billetes supuestamente falsos

Tres personas fueron capturadas por investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 4 de Retalhuleu, señaladas de utilizar billetes falsificados para efectuar compras en distintos comercios del sector.

El operativo se efectuó la noche del miércoles 13 de mayo en la 14 avenida y 4a calle, barrio Monterrey, Retalhuleu, donde agentes de la División Especializada en Investigación Criminal capturaron a Rodolfo “N”, de 42 años; Indres “N”, de 39, y Yoselyn “N”, de 37.

Según el informe policial, la acción se desarrolló en seguimiento de una denuncia ciudadana que alertaba sobre personas que presuntamente efectuaban compras con moneda falsificada.

Las autoridades indicaron que los señalados intentaron retirarse del lugar a bordo de un automóvil rojo; sin embargo, fueron interceptados por los investigadores.

Durante el registro, los agentes localizaron billetes presuntamente falsificados que sumaban Q3 mil 240 en diferentes denominaciones. Además, decomisaron cuatro teléfonos celulares, los cuales quedaron embalados por fiscales del Ministerio Público para fortalecer las diligencias de investigación.

El vocero de la PNC en Retalhuleu, Elmer Miranda, explicó que el procedimiento se originó luego de recibir información sobre movimientos sospechosos en comercios del sector.

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“Se les da seguimiento derivado de una denuncia en la que se indicaba que varias personas estaban realizando compras con billetes falsificados. Al momento de identificarlos y efectuar el registro correspondiente, se localizó el dinero falsificado en diferentes denominaciones”, indicó Miranda.

El portavoz añadió que las evidencias fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de investigación. “También fueron secuestrados cuatro teléfonos celulares que serán analizados como parte de las diligencias que desarrolla el Ministerio Público para determinar si existe vinculación con otros hechos similares”, agregó.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el origen de los billetes presuntamente falsificados y determinar si hay más personas involucradas en este caso.

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Con información de Victoria Ruiz