Justicia
Allanamiento en Xela deja cinco capturados y decomiso de más de Q1 millón oculto en vivienda
Investigadores de la DEIC y fiscales del Ministerio Público localizaron dinero en efectivo, vehículos, computadoras y teléfonos celulares durante un operativo en la zona 3 de Quetzaltenango.
Investigadores de la DEIC y fiscales del Ministerio Público inspeccionan una vivienda en la zona 3 de Quetzaltenango, donde localizaron más de Q1 millón, vehículos y equipo electrónico durante un allanamiento. (Foto: Prensa Libre, PNC).
Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), realizaron un allanamiento en la zona 3 de Quetzaltenango, donde localizaron más de Q1 millón oculto dentro de una vivienda y capturaron a cinco personas señaladas en una investigación en desarrollo.
De acuerdo con información preliminar de las autoridades, durante las diligencias fueron encontrados Q1 millón 9 mil 921 en billetes de distintas denominaciones. Además, se localizaron monedas y papel moneda de diferentes países, así como 20 teléfonos celulares, cinco computadoras, nueve vehículos, una máquina contadora de billetes y documentación diversa.
Como resultado del operativo fueron capturados Elvira “N”, de 60 años; Marco “N”, de 69; Carlos “N”, de 25; Erick “N”, de 40, y Leticia “N”, de 39. Hasta el momento, las autoridades no han detallado los delitos que se les atribuyen, debido a que el caso continúa bajo investigación.
Dinero estaba oculto dentro de vivienda
Las autoridades indicaron que el efectivo fue localizado dentro de una casa allanada en la zona 3 de Quetzaltenango, como parte de investigaciones contra posibles estructuras vinculadas a actividades ilícitas.
Escondían más de Q1 millón dentro de una casa— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 26, 2026
Hay cinco capturas
En la zona 3 de Quetzaltenango, investigadores de la #DEIC en coordinación con el Ministerio Público desarrollaron un allanamiento, donde localizaron Q1 millón 9 mil 921 en billetes de diferentes denominaciones, pic.twitter.com/M6psdJbeTO
Investigadores de la DEIC señalaron que el hallazgo del dinero, junto con la documentación y los dispositivos electrónicos decomisados, podría aportar información clave para establecer el origen de los fondos y posibles vínculos criminales.
Decomisan vehículos, celulares y computadoras
Durante las diligencias, las autoridades también incautaron nueve vehículos, 20 teléfonos celulares y cinco computadoras que serán sometidos a análisis forense.
Además, fue localizada una máquina contadora de billetes, equipo que será incorporado a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público en coordinación con la PNC.
Las autoridades mantienen bajo reserva varios detalles del caso mientras avanzan las pesquisas y el análisis de la evidencia localizada durante el allanamiento.
Además, 20 celulares, cinco computadoras, nueve vehículos, una máquina contadora de billetes y documentación diversa. Este caso está bajo investigación.#SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/VoXb4bmmVf— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 26, 2026
Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil amplíen la información oficial sobre las capturas y los posibles delitos investigados.
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