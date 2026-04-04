Videos clave marcan nuevos allanamientos por crimen de Edy Romero, exdirector del Cudep

El Ministerio Público (MP) efectuó allanamientos el Miércoles Santo, 1 de abril del 2026, en Santa Elena, Flores, Petén, como parte de la investigación por la muerte de Edy Josué Romero Tzin, exdirector del Centro Universitario de Petén (Cudep).

La Fiscalía de Delitos contra la Vida informó que durante las diligencias se secuestraron grabaciones que podrían estar vinculadas con el hecho. Hasta ahora no se reportan capturas relacionadas con el caso.

Romero Tzin fue ultimado el 8 de enero del 2026 en una ferretería del barrio La Ermita, en San Benito, en un ataque directo que, según las primeras investigaciones, habría sido planificado.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), dos hombres en motocicleta dieron seguimiento a la víctima desde horas antes del ataque. Uno de ellos ingresó al negocio y le disparó en repetidas ocasiones.

El exdirector universitario, de 60 años, asumió el cargo el 2 de octubre del 2025, tras ser juramentado para un período de cuatro años. Durante su campaña propuso cambios administrativos, incluida la remoción de personal, lo que, según las autoridades, pudo generar tensiones internas.

Las pesquisas iniciales no descartan que el crimen esté vinculado con inconformidades derivadas de su elección o con decisiones que planeaba implementar en el centro universitario.

El director general de la PNC, David Custodio Boteo, indicó en enero pasado que se trató de un ataque directo y que se investiga si hubo autores intelectuales detrás del hecho, incluida la posibilidad de que el crimen haya sido ordenado.

Sin capturas

Las autoridades también han analizado desde el inicio del caso grabaciones de cámaras de vigilancia que captaron a los presuntos responsables, quienes huyeron en una motocicleta sin placas.

Tras el hecho, el Consejo Directivo del Cudep condenó lo ocurrido y exigió a las autoridades esclarecerlo y llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales.

A casi tres meses del ataque, el caso sigue sin capturas, mientras el MP busca fortalecer la investigación con nueva evidencia audiovisual recabada en los recientes allanamientos.