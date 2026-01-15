¿Qué encontraron las autoridades durante los allanamientos por la muerte de Edy Romero, director de la USAC en Petén?

Durante dos días consecutivos, el Ministerio Público (MP) ha informado de diligencias en seguimiento al asesinato de Edy Josué Romero Tzin, director del Centro Universitario de Petén (Cudep) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Romero fue ultimado el 8 de enero de 2026 en una ferretería del barrio La Ermita, en San Benito, Petén. Las autoridades investigan si el ataque fue motivado por una venganza relacionada con su reciente elección y las acciones administrativas que había planificado para este año.

El miércoles 14 de enero, el MP indicó que la Fiscalía de Distrito de Petén, en coordinación con la Fiscalía Regional IX, efectuó allanamientos en inmuebles ubicados en las aldeas Santa Elena de la Cruz y Santa Elena, en Flores, Petén.

Fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) no localizaron a los responsables del hecho ni reportaron indicios decomisados.

Este jueves 15 de enero, nuevamente se realizaron allanamientos en seguimiento al crimen de Romero, esta vez en una oficina ubicada en San Benito, Petén.

En ese lugar, fiscales y agentes de la PNC incautaron un teléfono celular y dos computadoras, que serán analizadas para establecer si contienen evidencia vinculada con el caso, que se encuentra bajo reserva, según el MP.

🚨 MP realiza allanamientos en seguimiento a investigación por muerte del director del Centro Universitario de Petén



La Fiscalía de Distrito de Petén, en coordinación con la Fiscalía Regional IX y la Policía Nacional Civil, realiza diligencias de allanamiento, inspección,… pic.twitter.com/R6b5AxWgSv — MP de Guatemala (@MPguatemala) January 15, 2026

¿Qué pistas sigue la PNC por la muerte de Edy Josué Romero Tzin?

Romero, de 60 años, fue juramentado por Walter Mazariegos como director del Cudep el 2 de octubre del 2025. Una de sus promesas fue la remoción de algunos docentes como parte de un plan para mejorar la calidad educativa en la sede de la Usac en el norte del país.

De acuerdo con el informe de la PNC, del 9 de enero, se investiga a docentes del Cudep tras testimonios que señalan una posible implicación en el crimen. Además, se informó que el día del ataque estaba prevista la reanudación de las actividades académicas.

“Durante su campaña había prometido cambios administrativos, entre ellos, la remoción de personal, lo que podría haber generado tensiones con sectores inconformes con su elección”, indica el informe oficial.

También le podría interesar: Roberto Hernández, catedrático de la Usac muere baleado al ingresar al Centro Universitario de Petén

“Se presume que personas con las que compitió durante las elecciones y la directiva que relevó estaban inconformes con el cargo que asumió la víctima”, añadió la Policía.

También se señala que el atentado podría estar relacionado con el trabajo que realizó y con el que ejecutaría en los próximos meses.

Las primeras indagaciones “no descartan que pueda tratarse de envidia o de intereses meramente particulares, en virtud de que la víctima no había recibido amenazas. Sin embargo, durante su campaña de postulación al cargo prometió hacer cambios notorios para beneficio de la población estudiantil, entre ellos, la remoción de personal, extremo que se establecerá durante la investigación”, señala la PNC.

Ataque directo contra Romero Tzin

El ataque contra Romero ocurrió alrededor de las 10.07 horas, el 8 de enero de 2026, frente a la ferretería La Económica. El profesor iba solo. Según información recabada por la PNC, dos hombres en motocicleta lo iban siguiendo.

“Se presume que los victimarios le dieron seguimiento desde horas de la mañana y, al ver vulnerable a Edy Josué Romero, quien descendió de su vehículo sin compañía para ingresar a la ferretería, aprovecharon para atentar contra su integridad física”, detalla el informe.

David Custodio Boteo, director general de la PNC, declaró durante una citación con el diputado José Chic, del bloque VOS, que se trató de un ataque directo contra el director universitario y que se investiga quién habría pagado a los sicarios.

LECTURA RELACIONADA Crimen contra Edy Romero Tzin: qué revelan los videos y las primeras hipótesis del caso

Agregó que las cámaras de vigilancia captaron a los responsables del crimen y que ya trabajan en su identificación.

“Hay que tener en cuenta que no fue un delito común ni delincuencia. Fue un ataque directo, que no se resuelve únicamente con la captura de los responsables”, comentó.

Indicó que equipos de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) y de la Unidad de Video Forense se trasladaron desde la capital hacia Petén para apoyar las pesquisas.

Así ocurrió el ataque

En un video se observa a dos hombres a bordo de una motocicleta que se estacionan junto al vehículo de Romero. Posteriormente, uno de ellos desciende, ingresa a la ferretería y dispara contra el director universitario.

El informe policial detalla que la víctima tenía tres impactos de bala en el rostro y dos en el pecho.

Los Bomberos Voluntarios lo trasladaron en estado grave al Hospital de San Benito, donde falleció poco después, debido a la gravedad de las heridas.

La Policía confirmó que, tras el ataque, los responsables huyeron en una motocicleta negra con franjas azules y sin placas. Las grabaciones de cámaras de vigilancia forman parte de las pruebas que se analizan en esta etapa de la investigación.