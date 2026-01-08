Edy Josué Romero, director del Centro Universitario de Petén, muere atacado a balazos

Edy Josué Romero, director del Centro Universitario de Petén de la Universidad de San Carlos, murió atacado a balazos este jueves 8 de enero.



Romero compraba en una ferretería cuando, según testigos, llegaron dos sujetos en motocicleta; uno descendió y lo atacó.



Bomberos voluntarios auxiliaron a la víctima y, en estado grave, la trasladaron a la emergencia del Hospital San Benito, donde murió debido a la gravedad de las heridas.



El vehículo del catedrático quedó frente a la ferretería, y la Policía Nacional Civil afirmó que ya investiga lo sucedido.





El Centro Universitario de Petén publicó una esquela para lamentar lo ocurrido.



El ataque ocurrió en cercanías de la sede de la 57 Compañía de los Bomberos Voluntarios, en San Benito.



Socorristas indicaron que la víctima sufrió múltiples heridas de bala.

Con información y videos de César Soler