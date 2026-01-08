Edy Josué Romero, director del Centro Universitario de Petén, muere atacado a balazos

Sucesos

Edy Josué Romero, director del Centro Universitario de Petén, muere atacado a balazos

Edy Josué Romero, director del Centro Universitario de Petén, fue atacado a balazos en San Benito.

y

|

time-clock

Edy Josué Romero, director del Centro Universitario de Petén, fue atacado en una ferretería en San Benito. (Foto Prensa Libre: captura de video de Cesar Soler)

Edy Josué Romero, director del Centro Universitario de Petén de la Universidad de San Carlos, murió atacado a balazos este jueves 8 de enero.


Romero compraba en una ferretería cuando, según testigos, llegaron dos sujetos en motocicleta; uno descendió y lo atacó.


Bomberos voluntarios auxiliaron a la víctima y, en estado grave, la trasladaron a la emergencia del Hospital San Benito, donde murió debido a la gravedad de las heridas.

El vehículo del catedrático quedó frente a la ferretería, y la Policía Nacional Civil afirmó que ya investiga lo sucedido.

EN ESTE MOMENTO

TRANSPORTE EXTRAURBANO. Trfico, transporte extraurbano, trbol. Se realizaron una serie de fotografas cerca del Trbol, adems, se hizo un pequeo sondeo para saber qu piensa el guatemalteco del transporte urbano a consecuencia del accidente en la Calzada de La Paz. Juan Diego Gonzlez. 130225

Gretexpa exige aplicar reductores de velocidad a todo el transporte de pasajeros (el 90% no lo tiene)

Right
Carreteras construcción y reparación personas maquinaria trabajando

Los seis efectos derivados de la suspensión del presupuesto 2026, según el Ejecutivo, y las acciones que siguen

Right


El Centro Universitario de Petén publicó una esquela para lamentar lo ocurrido.

El ataque ocurrió en cercanías de la sede de la 57 Compañía de los Bomberos Voluntarios, en San Benito.

Socorristas indicaron que la víctima sufrió múltiples heridas de bala.

Para leer más: ¿Cómo huyó el sicario que mató a Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla?

Con información y videos de César Soler

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Petén San Benito Usac Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS