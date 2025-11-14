¿Qué tipo de armas incautó la PNC tras la balacera registrada en Huehuetenango?

Una discusión vial derivó en un tiroteo este viernes 14 de noviembre en la zona 8 de Huehuetenango, donde tres hombres resultaron heridos. La Policía Nacional Civil (PNC) incautó varias armas de fuego, y confirmó que otros sujetos involucrados huyeron del lugar.

El enfrentamiento, que quedó grabado en video y fue compartido en redes sociales, ocurrió cuando los ocupantes de dos vehículos discutían mientras intentaban rebasarse. Al llegar al monumento El Caminero, descendieron de los automotores, se agredieron físicamente y luego se enfrentaron a balazos.

Los tripulantes de un sedán resultaron heridos por individuos que viajaban en una camioneta agrícola. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Huehuetenango, donde agentes de la PNC procedieron con su captura.

Uno de los detenidos fue identificado como Carlos “H”, de 23 años, quien tenía vigente una orden de captura por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física. Su estado de salud es estable.

También fue capturado un hombre no identificado, de aproximadamente 35 años, con dos heridas de bala en el cráneo, y otro de unos 26 años, con una herida de bala en un brazo. Todos portaban armas sin la documentación correspondiente.

El parte policial señala que en el vehículo fueron localizadas dos pistolas y una carabina. En tanto, los ocupantes del otro automotor escaparon del lugar y continúan prófugos. Las autoridades investigan para establecer su identidad y el origen del armamento.

Urgente



Tres capturado tras ataque armado



En El Caminero, zona 8 de Huehuetenango, PNC reporta la aprehensión de tres personas, y tras un ataque armado, tras el enfrentamiento salieron heridos los individuos que fueron trasladados a un centro asistencial con custodia policial pic.twitter.com/D3LPK7Bqzj — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 14, 2025

Hay dos armas de fuego localizadas, además uno de los detenidos tiene orden de captura vigente



Los detenidos fueron identificados



Carlos Daniel Herrer, de 23 años, quien tiene orden de captura, por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física pic.twitter.com/kiMeoN9khz — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 14, 2025

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

