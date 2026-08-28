Quién es Manuel Humberto López Castillo, el hombre baleado en Mixco, y su vínculo con la estructura “los Junior”

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó este 28 de agosto que Manuel Humberto López Castillo, quien resultó herido de bala en un ataque armado ocurrido en El Castaño, zona 3 de Mixco, tiene registros policiales que lo vinculan con la estructura denominada los Junior, señalada de cometer varios ilícitos.

En una ficha de la institución figura identificado como cabecilla y coordinador de la organización. El MP detalló una investigación en la que los denomina los Turbo.

Según información divulgada por la PNC en abril del 2016, López Castillo fue capturado en la zona 8 de Mixco por investigadores del Departamento contra la Delincuencia Organizada de la Subdirección General de Investigación Criminal.

Tenía orden de aprehensión emitida el 18 de abril de aquel año y la institución lo sindicaba de asociación ilícita, plagio o secuestro y robo de vehículos.

Seguían a sus víctimas

De acuerdo con las investigaciones de la PNC de esa época, los Junior operaban mediante la selección y el seguimiento de vehículos y sus propietarios.

La institución señalaba que las víctimas podían ser amenazadas o retenidas mientras les sustraían sus pertenencias y vehículos. En algunos casos, según la investigación policial, eran obligadas a retirar dinero de cuentas bancarias o se exigía dinero a cambio de su liberación.

La PNC reportó, además, que sus registros atribuían a la estructura el robo de al menos 50 vehículos, que posteriormente eran puestos a nombre de otras personas para comercializarlos.

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Según la institución, el grupo tenía presencia en las zonas 7, 11 y 12 de la capital, además de Mixco y Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Con la captura de López Castillo, la PNC informó en el 2016 que siete presuntos integrantes de los Junior habían sido detenidos como resultado de la investigación.

Robo de motocicletas

En la actualidad, según investigadores, esta banda se ha dedicado al robo de motocicletas en Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, Villa Canales y Escuintla.