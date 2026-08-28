Quién es Manuel Humberto López Castillo, el hombre baleado en Mixco, y su vínculo con la estructura “los Junior”

Guatemala

Quién es Manuel Humberto López Castillo, el hombre baleado en Mixco, y su vínculo con la estructura “los Junior”

La PNC tienen información que vincula al hombre baleado el jueves 27 de agosto en la zona 3 de Mixco con una banda criminal sindicada de varios delitos.

y

|

time-clock

Manuel Humberto López Castillo, cuando fue detenido en 2015 como presunto cabecilla de una banda de secuestradores. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

Manuel Humberto López Castillo, cuando fue detenido en 2015 como presunto cabecilla de una banda de secuestradores. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó este 28 de agosto que Manuel Humberto López Castillo, quien resultó herido de bala en un ataque armado ocurrido en El Castaño, zona 3 de Mixco, tiene registros policiales que lo vinculan con la estructura denominada los Junior, señalada de cometer varios ilícitos.

En una ficha de la institución figura identificado como cabecilla y coordinador de la organización. El MP detalló una investigación en la que los denomina los Turbo.

Según información divulgada por la PNC en abril del 2016, López Castillo fue capturado en la zona 8 de Mixco por investigadores del Departamento contra la Delincuencia Organizada de la Subdirección General de Investigación Criminal.

Tenía orden de aprehensión emitida el 18 de abril de aquel año y la institución lo sindicaba de asociación ilícita, plagio o secuestro y robo de vehículos.

LECTURAS RELACIONADAS

El juez Mynor Moto accede a la solicitud del Ministerio Público y modifica a homicidio los delitos que Jorge David Rodas enfrentaba en agravio de Nidia Renata Bautista García, durante la audiencia. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Juez cambia delito contra Jorge Rodas y ahora enfrentará proceso por el homicidio de Nidia Bautista

chevron-right
Quilber N, presunto integrante de la estructura criminal White Fence

Presunto integrante de pandilla “White Fence” es capturado por casos de extorsión en tres municipios

chevron-right

Seguían a sus víctimas

De acuerdo con las investigaciones de la PNC de esa época, los Junior operaban mediante la selección y el seguimiento de vehículos y sus propietarios.

La institución señalaba que las víctimas podían ser amenazadas o retenidas mientras les sustraían sus pertenencias y vehículos. En algunos casos, según la investigación policial, eran obligadas a retirar dinero de cuentas bancarias o se exigía dinero a cambio de su liberación.

La PNC reportó, además, que sus registros atribuían a la estructura el robo de al menos 50 vehículos, que posteriormente eran puestos a nombre de otras personas para comercializarlos.

LECTURAS RELACIONADAS

El OJ confirmó un faltante de armamento en la armería de la institución, pero no detalló tipo ni número de armas o si eran decomisadas o de la institución. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

OJ detecta faltante de armamento en su armería y denuncia el caso ante el MP

chevron-right

Según la institución, el grupo tenía presencia en las zonas 7, 11 y 12 de la capital, además de Mixco y Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Con la captura de López Castillo, la PNC informó en el 2016 que siete presuntos integrantes de los Junior habían sido detenidos como resultado de la investigación.

Robo de motocicletas

En la actualidad, según investigadores, esta banda se ha dedicado al robo de motocicletas en Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, Villa Canales y Escuintla.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de Raúl Barreno Castillo

Julio Román

Periodista de Prensa Libre especializado en política, seguridad y justicia con más de 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Julio Román

ARCHIVADO EN:

Robo de vehículos en Guatemala Secuestro en Guatemala Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM