Quién es María Magdalena Jocholá Tujal, nueva magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala

La noche del pasado miércoles 11 de marzo, el presidente Bernardo Arévalo desingó a María Magdalena Jocholá Tujal como magistrada suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Junto a Jocholá, Arévalo desingó a Gladys Annabella Morfín Mansilla como magistrada titular de la CC.

El anuncio fue hecho por el mandatario por medio de un video publicado en sus redes sociales y las del Gobierno y se señala que ambas profesionales cumplen con los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad que exige la Constitución para integrar el máximo tribunal constitucional.

El gobernante afirmó que la decisión busca fortalecer el sistema de justicia y garantizar una institucionalidad basada en la ética, la transparencia y el Estado de derecho.

Arévalo expresó su confianza en que Morfín y Jocholá estarán a la altura del momento que vive el país y contribuirán a proteger la Constitución.

Quién es María Magdalena Jocholá Tujal

Es la nueva magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031.

María Magdalena Jocholá Tujal es profesional del derecho, integrante del pueblo maya kaqchikel, con más de 20 años de ejercicio profesional en el ámbito jurídico, la función pública y el fortalecimiento del sistema de justicia.

Ha sido docente en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en unidades de capacitación del Organismo Judicial.

Durante su trayectoria ha trabajado en instituciones como el Congreso de la República, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia y el Ministerio Público.

También se desempeñó como especialista en pueblos indígenas y como asesora en derechos humanos para la American Bar Association Rule of Law Initiative.

Es abogada y notaria, posee una maestría en Derechos Humanos y un doctorado en Derecho por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su carrera profesional se ha enfocado en promover los derechos humanos y el acceso a la justicia para los pueblos indígenas.