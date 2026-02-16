¿Quién es Nick Estrada, el exviceministro del actual gobierno que fue capturado por anomalías en la compra de fertilizantes?

Nick Kenner Estrada Orozco fue juramentado el 15 de enero del 2024 como viceministro de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), durante la gestión del entonces ministro Mynor Estrada, ahora prófugo de la justicia.

Estrada es ingeniero agrónomo, con experiencia en evaluación de impacto ambiental, formulación de proyectos y programas de desarrollo. El 16 de enero del 2024, la cartera publicó en sus cuentas oficiales que el viceministro fue nombrado con el objetivo de implementar estrategias productivas en favor de los agricultores, mejorar su calidad de vida y contribuir a la seguridad alimentaria.

Actualmente, su nombre figura en una investigación penal por presuntas anomalías en la compra y distribución de fertilizantes. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) lo señala por los delitos de peculado culposo, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

El caso contra los exfuncionarios del Maga

El 12 de noviembre del 2025, la Feci efectuó cuatro allanamientos en distintas dependencias del MAGA. Las diligencias se derivaron de tres denuncias: una presentada por el diputado César Dávila Córdoba; otra por la entonces ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, y una más por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Según las denuncias, el MAGA compró fertilizantes en el 2024 por un monto de Q144 millones 836 mil 29, y contrató personal para su distribución, aunque no se logró comprobar su entrega. La auditoría de la CGC reveló fallas en los procesos de adjudicación, como el uso de direcciones falsas por parte de proveedores y la recepción de productos sin etiquetas técnicas. Además, una de las denuncias señalaba que los fertilizantes fueron hallados a la intemperie.

La Feci explicó que se utilizaron compras directas con oferta electrónica, sin control técnico ni logístico, y sin definir quiénes serían los beneficiarios ni los puntos de entrega. También se detectó que se adjudicaron cantidades superiores a la capacidad operativa de los proveedores.

“Se logró establecer dentro de las conclusiones del mismo que no era el abono adecuado, que el producto fue entregado sin cumplirse con los requisitos establecidos en los contratos, que no hubo una lista de beneficiarios, que no existía una necesidad real para comprar dichos fertilizantes, y, además, varios proveedores no cumplieron con los requisitos establecidos en los contratos”, añadió Rafael Curruchiche, jefe de la Feci.

Dos meses después de los primeros operativos, la Feci reportó la captura de Estrada Orozco en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, y se emitieron órdenes de aprehensión contra el exministro Mynor Estrada y la exviceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Klemen Gamboa.

“Se busca capturar al exministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Maynor Estuardo Estrada Rosales, y a la exviceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Klemen Guadalupe Gamboa Beltetón”, comentó Curruchiche.

“Se ha logrado establecer que podían tener participación en delitos penales”, indicó el fiscal.

Los tres exfuncionarios son señalados por los delitos de peculado culposo, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. El caso está a cargo del Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala.

Se solicitó una postura a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia por el caso contra los exfuncionarios del actual gobierno, pero no respondieron a la interrogante.