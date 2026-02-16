Feci efectúa cateos para ejecutar orden de captura contra exfuncionarios del Maga por caso de fertilizantes

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) desarrolla este lunes 16 de febrero allanamientos para ejecutar una orden de captura contra Mynor Estrada, exministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por aparentes anomalías en la compra de fertilizantes.

El fiscal Rafael Curruchiche indicó que la Feci efectúa tres diligencias de inspección, registro y secuestro de evidencias. Añadió que buscan a tres personas por su posible participación en delitos penales.

Recordó que hace mes y medio hubo allanamientos en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) para obtener indicios.

Añadió que se reporta la captura del exviceministro de Desarrollo Económico y Rural, Nick Kenner Estrada Orozco, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

Según el fiscal, no se logró la aprehensión de la exviceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Klemen Guadalupe Gamboa Beltetón.

De acuerdo con Curruchiche, los tres son señalados de peculado culposo, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Indicó que el 1 de mayo del 2025, la Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia ante el Ministerio Público respecto de Q144 millones de una ampliación presupuestaria de Q400 millones para la compra de fertilizantes.

Según la investigación, el fertilizante fue entregado sin cumplir con los requisitos establecidos en los contratos: no hubo lista de beneficiarios, no se justificaba la necesidad de la compra y varios proveedores no cumplieron con los requisitos.

El caso está en el Juzgado Tercero de Instancia Penal.

