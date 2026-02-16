Feci efectúa cateos para ejecutar orden de captura contra exfuncionarios del Maga por caso de fertilizantes

Justicia

Feci efectúa cateos para ejecutar orden de captura contra exfuncionarios del Maga por caso de fertilizantes

El Ministerio Público desarrolla allanamientos por la posible compra anómala de fertilizantes en el Maga.

y

|

time-clock

El MP ha efectuado diligencia por supuesta compara anómala de fertilizantes en el Maga. Imagen de archivo. (Foto Prensa Libre: MP)

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) desarrolla este lunes 16 de febrero allanamientos para ejecutar una orden de captura contra Mynor Estrada, exministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por aparentes anomalías en la compra de fertilizantes.

El fiscal Rafael Curruchiche indicó que la Feci efectúa tres diligencias de inspección, registro y secuestro de evidencias. Añadió que buscan a tres personas por su posible participación en delitos penales.

Recordó que hace mes y medio hubo allanamientos en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) para obtener indicios.

Añadió que se reporta la captura del exviceministro de Desarrollo Económico y Rural, Nick Kenner Estrada Orozco, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

EN ESTE MOMENTO

Catorce perfiles, entre ellos Porras, Lemus y Demetrio, compiten en la Usac por magistraturas en la CC. El CSU decidirá este 16 de febrero a los dos magistrados de la CC por el periodo 2026-2031 (Foto, Prensa Libre y Guatemala Visible)

Estos son los 14 profesionales que compiten para ser magistrados de la CC por la Usac

Right
Personal del Ministerio Público irrumpe en las elecciones del Cang para magistrados de la CC. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

Cómo el operativo del MP en las elecciones del Cang habría favorecido a los ganadores, según analistas

Right

Según el fiscal, no se logró la aprehensión de la exviceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Klemen Guadalupe Gamboa Beltetón.

De acuerdo con Curruchiche, los tres son señalados de peculado culposo, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Indicó que el 1 de mayo del 2025, la Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia ante el Ministerio Público respecto de Q144 millones de una ampliación presupuestaria de Q400 millones para la compra de fertilizantes.

Según la investigación, el fertilizante fue entregado sin cumplir con los requisitos establecidos en los contratos: no hubo lista de beneficiarios, no se justificaba la necesidad de la compra y varios proveedores no cumplieron con los requisitos.

El caso está en el Juzgado Tercero de Instancia Penal.

Para leer más: Alcaldías destinan Q86 millones para fertilizantes ante retraso del Maga

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Feci Fertilizantes Maga Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS