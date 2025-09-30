¿Quiénes son los menores de edad asesinados y cuyos cuerpos fueron abandonados en Mixco?

Eduardo Josué Quej y Ángel Gabriel Pascual Urízar, ambos de 16 años, desaparecieron en la zona 6 de Mixco. Quej fue visto por última vez en la colonia El Encino, el lunes 29 de septiembre, y Pascual, en la colonia Villa Victoria, el domingo 28 del mismo mes, detallan las alertas Alba-Keneth. Sus cuerpos fueron localizados sin vida la noche del 29 de septiembre.

De acuerdo con los informes recopilados en la escena, los menores tenían heridas de arma de fuego en el cráneo. Sus cuerpos fueron hallados en un terreno baldío en San José Yumar, zona 6 de Mixco.

“En el lugar del escenario criminal se entrevistó a vecinos del sector, quienes indicaron que los fallecidos no son conocidos del área”, indica el informe.

Los familiares dijeron a las autoridades que desconocen las causas del crimen, ya que los adolescentes no tenían problemas con nadie.

La principal línea de investigación indica que ambos posiblemente tuvieron un conflicto con otras personas, quienes los asesinaron y luego abandonaron sus cadáveres en una zona boscosa.

“Después de darles muerte, los dejaron abandonados en una zona boscosa, aprovechando que el lugar no es transitado”, señala el documento.

Los responsables del caso indicaron que los presuntos autores podrían pertenecer a una pandilla que opera en la zona 6 de Mixco. Las autoridades trabajan para identificar a los responsables.