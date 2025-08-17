Recapturan a “Pastilla”, con 16 antecedentes por distintos delitos

Justicia

Recapturan a “Pastilla”, con 16 antecedentes por distintos delitos

La PNC reportó que en Retalhuleu capturó a un hombre señalado de varios delitos.  

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este domingo 17 de agosto que policías de la Comisaría 34 detuvieron a Efraín “N”, de 44 años, alias “Pastilla”.

La detención del presunto pandillero se registró en el barrio Monterrey, zona 4 Retalhuleu.  

Según la PNC, en el sistema de solvencias registra orden de aprehensión por el delito de coacción y amenazas, requerido por un juzgado de Retalhuleu.

De acuerdo con el reporte policial, este individuo tiene un récord de 16 antecedentes por los delitos de robo, robo agravado, agresión, desobediencia, riña mutua y riña tripartita.

También por escándalo en la vía pública bajo efectos de droga, falta contra las buenas costumbres y ebriedad y escándalo.

Según las investigaciones, el detenido se dedica a robos y asaltos contra peatones en ese sector de Retalhuleu.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

