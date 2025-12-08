Recapturan en Suchitepéquez a reo que escapó de la Granja Penal Canadá; debía salir libre en 2026

Berni Alexander Ixcamil Alvarenga, de 27 años, fue recapturado este lunes 8 de diciembre en la zona 3 de Río Bravo, Suchitepéquez, tras haber escapado el pasado 25 de noviembre de la Granja de Rehabilitación Penal Canadá, ubicada en Escuintla. La detención fue efectuada por agentes de la Comisaría 33 de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un operativo de localización.

Ixcamil Alvarenga se encontraba próximo a finalizar su condena por los delitos de robo, hurto agravado y promoción y estimulación a la drogadicción. Autoridades de Gobernación informaron anteriormente que el privado de libertad cumpliría su pena el 22 de enero del 2026, por lo que restaban menos de dos meses para que obtuviera su libertad.

El director del Sistema Penitenciario (SP), Jorge Guillermo López Dellachiessa, indicó hace unos días que el reo se hallaba recluido en el área de aislamiento conocida como “la aceitera”, debido a su comportamiento conflictivo dentro del penal. Según López, era rechazado por otros internos y había protagonizado múltiples incidentes por el robo de pertenencias a compañeros de prisión.

“El privado de libertad era problemático. Incluso en dos ocasiones anteriores se escondió para evitar represalias. En una de ellas se ocultó dentro de un tonel y fue difícil localizarlo”, explicó en su momento el director del SP. La alerta de su fuga fue confirmada únicamente después de realizar entrevistas con otros reclusos, ya que inicialmente se creía que continuaba escondido dentro del penal.

Luis Fernando Leiva, encargado de Operaciones del SP, manifestó durante una citación en el Congreso que Ixcamil escapó al sentirse amenazado por otros privados de libertad. “El motivo fue que los demás privados de libertad lo siguieron y él tuvo miedo”, señaló el funcionario.

A raíz de la evasión, las autoridades penitenciarias reconocieron una falla en los protocolos de seguridad. El director del centro carcelario y el personal asignado fueron relevados de sus cargos mientras se desarrolla una investigación interna.

Tras su recaptura, Ixcamil será trasladado a un juzgado competente que podría ordenar que sea recluido nuevamente al centro de detención de donde escapó.