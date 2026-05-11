Recusación contra jueza Carol Berganza vuelve a frenar el avance del caso Los Calavera

El caso Los Calavera volvió a quedar estancado luego de que la defensa de uno de los sindicados presentara una recusación contra la jueza Carol Yesenia Berganza, titular del Juzgado de Mayor Riesgo C.

El abogado Otto René Marroquín cuestiona la imparcialidad de la juzgadora tras un desacuerdo relacionado con una excusa médica presentada para ausentarse de una audiencia, mientras una sala de Apelaciones deberá decidir si el expediente continúa en esa judicatura o pasa a otro órgano judicial.

La recusación volvió a frenar el avance del caso Los Calavera, estructura señalada por el Ministerio Público (MP) de participar en ataques armados contra directivos de un hospital privado por supuestos cobros de extorsión.

El pasado 5 de mayo, Marroquín, defensor del sindicado Carlos David Sil López, planteó una recusación contra la titular del Juzgado de Mayor Riesgo C al considerar que existen dudas sobre su imparcialidad para continuar conociendo el proceso.

Según el profesional del derecho, el recurso fue promovido por “motivos graves, objetivos y plenamente verificables” que, a su criterio, vulneran derechos fundamentales como el derecho a la salud, el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de objetividad judicial.

La acción legal surge a raíz de lo ocurrido el 27 de abril, cuando Marroquín aseguró haber presentado un memorial para justificar su inasistencia a la audiencia de inicio de etapa intermedia debido a problemas médicos; sin embargo, el documento no fue recibido en la judicatura de mayor riesgo.

En el escrito, el abogado explicó que enfrenta un cuadro clínico que requiere supervisión médica y que le provoca limitaciones físicas, además de efectos secundarios como somnolencia, pérdida de concentración y dificultades de movilidad.

Marroquín indicó que dichas complicaciones derivan de una cirugía a la que fue sometido el pasado 24 de febrero, procedimiento en el que le colocaron tornillos y barras de titanio en la columna vertebral.

El defensor sostuvo que la jueza Berganza puso en duda las razones médicas expuestas para justificar su ausencia, situación que interpretó como una falta de confianza hacia su persona y hacia la veracidad de las excusas presentadas.

Por ello, afirmó que la actuación de la juzgadora genera “duda razonable” sobre su objetividad para continuar conociendo el expediente y solicitó que se inhiba de seguir a cargo del caso.

La audiencia de etapa intermedia estaba programada para retomarse este miércoles 13 de mayo en el Juzgado de Mayor Riesgo C, luego de que el expediente fuera remitido desde el Juzgado de Mayor Riesgo B.

El traslado ocurrió después de que el juez Eduardo Orozco se excusara de continuar conociendo el proceso, tras una recusación planteada en su contra.

Ahora, nuevamente serán los magistrados de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo quienes deberán resolver si el expediente continúa bajo conocimiento de la jueza Carol Yesenia Berganza o si será remitido a otra judicatura.

El caso

El MP señala a tres hombres y una mujer, presuntos integrantes de la estructura criminal Los Calavera, de participar en ataques armados contra dos directivos de un hospital privado.

De acuerdo con la investigación, los hechos estarían relacionados con el supuesto incumplimiento en el pago de extorsiones exigidas al centro asistencial.

Las víctimas identificadas en el caso son Francisco Alberto Galindo Chacón y Mario Fernando Meza Batres.

El primer ataque ocurrió el 23 de diciembre de 2022 en la zona 4 de Santa Catarina Pinula, donde fue atacado Galindo Chacón. El segundo hecho se registró el 16 de agosto de 2023 sobre el bulevar Los Próceres, en la zona 10 capitalina, contra Meza Batres.

Aunque el proceso ya había avanzado en el Juzgado de Mayor Riesgo B, la recusación presentada contra el juez Eduardo Orozco provocó que este se inhibiera de continuar conociendo el expediente, el cual fue trasladado posteriormente al juzgado dirigido por la jueza Berganza.

Con la nueva recusación planteada por la defensa, el avance del caso vuelve a quedar suspendido mientras se define qué órgano jurisdiccional continuará a cargo del proceso.

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