Caso Prostíbulo VIP: los delitos por los que enfrentará proceso la red liderada por “La Muñeca”
Ocho personas fueron ligadas a proceso penal por integrar una red dedicada a la trata de personas y lavado de dinero, supuestamente liderada por una salvadoreña conocida como “La Muñeca”.
El juez Mario Najarro, a cargo del Juzgado Especializado en Trata de Personas, resolvió ligar a proceso penal a ocho personas señaladas de integrar una estructura dedicada a la trata de personas, presuntamente liderada por Irma Eloísa Molina Alvarado, salvadoreña conocida como “La Muñeca”.
El juzgador dictó prisión preventiva contra Molina Alvarado, quien fue ligada a proceso por trata de personas, asociación ilícita y lavado de dinero.
Por los mismos delitos fue sindicado Fernando Antonio Morales, señalado de dirigir la estructura junto a Molina Alvarado.
Carlos Enrique Román fue ligado por asociación ilícita, trata de personas y conspiración para el lavado de dinero.
Consuelo Guevara será investigada por promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución, asociación ilícita y conspiración para el lavado de dinero.
Joel Moisés García fue ligado por promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución y asociación ilícita.
El juez resolvió que estos cinco sindicados guarden prisión preventiva.
Mientras tanto, Bilyim Vera y Astrid Santiago fueron beneficiados con arresto domiciliario al ser ligados por promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución y asociación ilícita.
Además, Juventino Godoy será investigado por encubrimiento propio y también fue beneficiado con arresto domiciliario.
El juez Najarro otorgó un plazo de tres meses al Ministerio Público para ampliar la investigación.
Según la pesquisa, la estructura se dedicaba a la captación, traslado y retención de víctimas extranjeras, principalmente de Colombia y Venezuela, con fines de explotación sexual.
El Ministerio Público indicó que las víctimas eran obligadas a permanecer en negocios que operaban como spa, bares y restaurantes, pero que formaban parte de un esquema criminal de trata de personas y lavado de dinero.
Según registros bancarios, a través de las empresas se habrían lavado alrededor de Q13 millones en cuatro años.
