Caso Prostíbulo VIP: los delitos por los que enfrentará proceso la red liderada por “La Muñeca”

Justicia

Caso Prostíbulo VIP: los delitos por los que enfrentará proceso la red liderada por “La Muñeca”

Ocho personas fueron ligadas a proceso penal por integrar una red dedicada a la trata de personas y lavado de dinero, supuestamente liderada por una salvadoreña conocida como “La Muñeca”.

y

|

Fachada Ministerio pblico. foto Carlos Hernndez 11/02/2021

Fachada Ministerio pblico. foto Carlos Hernndez 11/02/2021

El juez Mario Najarro, a cargo del Juzgado Especializado en Trata de Personas, resolvió ligar a proceso penal a ocho personas señaladas de integrar una estructura dedicada a la trata de personas, presuntamente liderada por Irma Eloísa Molina Alvarado, salvadoreña conocida como “La Muñeca”.

El juzgador dictó prisión preventiva contra Molina Alvarado, quien fue ligada a proceso por trata de personas, asociación ilícita y lavado de dinero.

Por los mismos delitos fue sindicado Fernando Antonio Morales, señalado de dirigir la estructura junto a Molina Alvarado.

Carlos Enrique Román fue ligado por asociación ilícita, trata de personas y conspiración para el lavado de dinero.

Consuelo Guevara será investigada por promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución, asociación ilícita y conspiración para el lavado de dinero.

Joel Moisés García fue ligado por promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución y asociación ilícita.

El juez resolvió que estos cinco sindicados guarden prisión preventiva.

Mientras tanto, Bilyim Vera y Astrid Santiago fueron beneficiados con arresto domiciliario al ser ligados por promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución y asociación ilícita.

Además, Juventino Godoy será investigado por encubrimiento propio y también fue beneficiado con arresto domiciliario.

El juez Najarro otorgó un plazo de tres meses al Ministerio Público para ampliar la investigación.

Según la pesquisa, la estructura se dedicaba a la captación, traslado y retención de víctimas extranjeras, principalmente de Colombia y Venezuela, con fines de explotación sexual.

El Ministerio Público indicó que las víctimas eran obligadas a permanecer en negocios que operaban como spa, bares y restaurantes, pero que formaban parte de un esquema criminal de trata de personas y lavado de dinero.

Según registros bancarios, a través de las empresas se habrían lavado alrededor de Q13 millones en cuatro años.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

Otros siete sindicados, acusados de integrar la red criminal, durante la audiencia en la que fueron ligados a proceso penal. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

ESCRITO POR:

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cuatro años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Explotación sexual La Muñeca Lavado de dinero Trata de personas Trata de personas en Guatemala Violencia sexual en Guatemala 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre