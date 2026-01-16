Reo evade custodia en hospital de Puerto Barrios; guardia del Sistema Penitenciario es consignado

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) confirmó este viernes 16 de enero la fuga de un privado de libertad que estaba bajo custodia en el Hospital Nacional de Puerto Barrios, Izabal.

Según el comunicado oficial, el agente penitenciario Edwin Cap Cuc era el responsable de la vigilancia del reo Ruperto Ortíz Gómez, quien logró evadir el resguardo del guardia mientras se encontraba en dicho centro asistencial. La institución informó que Cap Cuc fue consignado tras el incidente.

Las autoridades penitenciarias detallaron que, una vez se tuvo conocimiento de la fuga, se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones. Asimismo, se coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) para reforzar la búsqueda del evadido.

Hasta el momento, el Sistema Penitenciario no ha brindado más información sobre las circunstancias en que ocurrió la evasión ni sobre los avances en la recaptura del privado de libertad.

La DGS del Sistema Penitenciario indicó que mantiene en desarrollo las acciones necesarias para ubicar al fugado.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

