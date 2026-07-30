Reo se fuga de Pavón; Sistema Penitenciario activa búsqueda y evita revelar detalles del caso

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó este jueves 30 de julio que el privado de libertad César Humberto Hernández Vicente se fugó de la Granja de Rehabilitación Pavón, por lo que fueron activados los protocolos de emergencia y se inició un operativo de búsqueda en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).

Por medio de un comunicado, la institución indicó que la evasión fue confirmada por los órganos de control del Sistema Penitenciario (SP), sin precisar la hora en que ocurrió ni las circunstancias en las que el reo logró abandonar el centro carcelario.

La DGSP señaló que, tras conocer la fuga, coordinó con la PNC una búsqueda exhaustiva del privado de libertad y ordenó a la Inspectoría General del Régimen Penitenciario deducir las responsabilidades correspondientes para aplicar las sanciones legales a quienes resulten involucrados en el hecho.

Además, indicó que la investigación quedó a cargo de la autoridad competente y que el Sistema Penitenciario colabora de manera irrestricta con las diligencias. La institución añadió que, por el momento, no puede proporcionar más información para no entorpecer el proceso de investigación.

Como parte de las acciones para localizar al fugitivo, el Sistema Penitenciario difundió la fotografía de Hernández Vicente y pidió a la población proporcionar información sobre su paradero por medio de la línea 1533 del Sistema Penitenciario, el número 110 de la PNC o el servicio de WhatsApp de Crime Stoppers al 3764-1561. También recordó que las denuncias son anónimas y confidenciales.

Versiones sobre la fuga

Algunas versiones difundidas por medios locales apuntan a que Hernández Vicente habría salido oculto en un doble fondo de un ropero que presuntamente fue fabricado dentro del propio centro carcelario. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada ni descartada por el Sistema Penitenciario, que en su comunicado evitó referirse al posible mecanismo utilizado para la evasión.

Sin información sobre su situación jurídica

El comunicado oficial tampoco ofrece detalles sobre la situación jurídica de Hernández Vicente ni sobre el delito o los delitos por los que permanecía recluido en la Granja de Rehabilitación Pavón.

No obstante, según el Registro General de Detenidos del Organismo Judicial, Hernández Vicente fue detenido el sábado 1 de mayo de 2021 y su expediente fue remitido al Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de 24 horas con competencia específica para conocer delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.