Requisa en cárcel Los Jocotes revela cadáver de mujer y destapa ingreso masivo de objetos prohibidos

El cadáver de una mujer fue localizado este viernes 20 de marzo durante una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres “Los Jocotes”, en Zacapa, informó el Ejército de Guatemala.

Según la institución, el hallazgo ocurrió cuando unidades militares efectuaban patrullajes de seguridad perimetral —en el área externa del penal— como parte de las acciones de control.

El cuerpo fue encontrado a pocos metros de la cerca perimetral, en una zanja. De momento se desconoce la identidad de la víctima y las causas de la muerte.

Las autoridades indicaron que el área fue asegurada de inmediato, se activaron los protocolos correspondientes y se notificó a las autoridades competentes, que efectuaron las diligencias respectivas.

También se desconoce si la mujer tenía vínculos con alguno de los internos del centro carcelario.

Incautaciones durante la requisa

En el mismo operativo, efectuado en el marco de la Operación “Muro de Hierro V”, las fuerzas de seguridad localizaron diversos artículos prohibidos dentro del penal.

Entre lo incautado figuran:

30 televisores

47 ventiladores

15 microondas

15 refrigeradores

20 bocinas

5 aires acondicionados

8 antenas satelitales tipo Starlink, con cableado hacia el interior

8 routers de internet

3 teléfonos celulares

1 paquete de marihuana

254 cajetillas de cigarro

29 envoltorios para forjar marihuana

600 encendedores

16 chips de teléfono

10 puros de tabaco

1 audífono inalámbrico

20 objetos punzocortantes

5 bombas de feria

1 teléfono de planta

hojas con números asociados a posibles extorsiones

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que estos resultados reflejan el fortalecimiento de los controles dentro del centro y las acciones para prevenir actividades ilícitas.