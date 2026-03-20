Requisa en cárcel Los Jocotes revela cadáver de mujer y destapa ingreso masivo de objetos prohibidos

Justicia

Requisa en cárcel Los Jocotes revela cadáver de mujer y destapa ingreso masivo de objetos prohibidos

Autoridades hallan el cadáver de una mujer durante requisa en la cárcel Los Jocotes, en Zacapa, donde también incautan objetos prohibidos.

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Soldados y policías trasladan el cadáver de una mujer hallado durante la requisa en la cárcel Los Jocotes, en Zacapa. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala)

Soldados y policías trasladan el cadáver de una mujer hallado durante la requisa en la cárcel Los Jocotes, en Zacapa. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala)

El cadáver de una mujer fue localizado este viernes 20 de marzo durante una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres “Los Jocotes”, en Zacapa, informó el Ejército de Guatemala.

Según la institución, el hallazgo ocurrió cuando unidades militares efectuaban patrullajes de seguridad perimetral —en el área externa del penal— como parte de las acciones de control.

El cuerpo fue encontrado a pocos metros de la cerca perimetral, en una zanja. De momento se desconoce la identidad de la víctima y las causas de la muerte.

Las autoridades indicaron que el área fue asegurada de inmediato, se activaron los protocolos correspondientes y se notificó a las autoridades competentes, que efectuaron las diligencias respectivas.

También se desconoce si la mujer tenía vínculos con alguno de los internos del centro carcelario.

Incautaciones durante la requisa

En el mismo operativo, efectuado en el marco de la Operación “Muro de Hierro V”, las fuerzas de seguridad localizaron diversos artículos prohibidos dentro del penal.

Entre lo incautado figuran:

  • 30 televisores
  • 47 ventiladores
  • 15 microondas
  • 15 refrigeradores
  • 20 bocinas
  • 5 aires acondicionados
  • 8 antenas satelitales tipo Starlink, con cableado hacia el interior
  • 8 routers de internet
  • 3 teléfonos celulares
  • 1 paquete de marihuana
  • 254 cajetillas de cigarro
  • 29 envoltorios para forjar marihuana
  • 600 encendedores
  • 16 chips de teléfono
  • 10 puros de tabaco
  • 1 audífono inalámbrico
  • 20 objetos punzocortantes
  • 5 bombas de feria
  • 1 teléfono de planta
  • hojas con números asociados a posibles extorsiones

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que estos resultados reflejan el fortalecimiento de los controles dentro del centro y las acciones para prevenir actividades ilícitas.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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