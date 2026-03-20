Justicia
Requisa en cárcel Los Jocotes revela cadáver de mujer y destapa ingreso masivo de objetos prohibidos
Autoridades hallan el cadáver de una mujer durante requisa en la cárcel Los Jocotes, en Zacapa, donde también incautan objetos prohibidos.
Soldados y policías trasladan el cadáver de una mujer hallado durante la requisa en la cárcel Los Jocotes, en Zacapa. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala)
El cadáver de una mujer fue localizado este viernes 20 de marzo durante una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres “Los Jocotes”, en Zacapa, informó el Ejército de Guatemala.
Según la institución, el hallazgo ocurrió cuando unidades militares efectuaban patrullajes de seguridad perimetral —en el área externa del penal— como parte de las acciones de control.
El cuerpo fue encontrado a pocos metros de la cerca perimetral, en una zanja. De momento se desconoce la identidad de la víctima y las causas de la muerte.
Las autoridades indicaron que el área fue asegurada de inmediato, se activaron los protocolos correspondientes y se notificó a las autoridades competentes, que efectuaron las diligencias respectivas.
También se desconoce si la mujer tenía vínculos con alguno de los internos del centro carcelario.
Incautaciones durante la requisa
En el mismo operativo, efectuado en el marco de la Operación “Muro de Hierro V”, las fuerzas de seguridad localizaron diversos artículos prohibidos dentro del penal.
Entre lo incautado figuran:
- 30 televisores
- 47 ventiladores
- 15 microondas
- 15 refrigeradores
- 20 bocinas
- 5 aires acondicionados
- 8 antenas satelitales tipo Starlink, con cableado hacia el interior
- 8 routers de internet
- 3 teléfonos celulares
- 1 paquete de marihuana
- 254 cajetillas de cigarro
- 29 envoltorios para forjar marihuana
- 600 encendedores
- 16 chips de teléfono
- 10 puros de tabaco
- 1 audífono inalámbrico
- 20 objetos punzocortantes
- 5 bombas de feria
- 1 teléfono de planta
- hojas con números asociados a posibles extorsiones
La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que estos resultados reflejan el fortalecimiento de los controles dentro del centro y las acciones para prevenir actividades ilícitas.
🚨 Resultados finales 🚨— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) March 20, 2026
En el marco de la Operación “Muro de Hierro V”, el Ejército de Guatemala, en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, realizó una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres “Los Jocotes”, en #Zacapa, con el objetivo de… pic.twitter.com/I7LawhJU8n