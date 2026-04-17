Requisa en Granja Penal Pavón: incautan armas, celulares y cargadores  

Justicia

Requisa en Granja Penal Pavón: incautan armas, celulares y cargadores  

Requisa nocturna en Granja Penal Pavón deja decomiso de armas y otros ilícitos.

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ARMAS EN REQUISA EN PAVÓN

Algunas de las armas decomisadas durante la requisa en la Granja Penal Pavón. (Foto Prensa Libre: Sistema Penitenciaria)

El Ejército de Guatemala, en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, efectuó una requisa en la Granja Penal Pavón, en Fraijanes.

Tras las acciones en la referida prisión, las autoridades informaron que durante la requisa decomisaron una serie de ilícitos.

Jorge López Dellachiessa, director general del Sistema Penitenciario (SP), informó sobre el decomiso de 10 armas de fuego, municiones y 48 teléfonos.

Añadió que la requisa nocturna fue focalizada en sectores de la prisión, donde localizaron caletas con armamento, municiones y teléfonos.

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“Continuamos limpiando de ilícitos los distintos sectores de los centros de detención y estableciendo control y orden”, afirmó López Dellachiessa.

La Granja Penal Pavón ha sido objeto de varias requisas, en las cuales han decomisado una serie de ilícitos en poder de los reos.

Para leer más: Fuga en cárcel revela que 20 prisiones están sin cámaras en Guatemala

Ilícitos decomisados

  • 1 pistola calibre .380, marca Bersa 383-A
  • 1 pistola calibre .380
  • 6 pistolas calibre 9 mm
  • 1 revólver marca Colt Cal
  • 1 revólver marca Smith & Wesson
  • 2 cargadores para pistola calibre .380
  • 10 cartuchos calibre .380
  • 6 cargadores calibre 9 mm
  • 58 cartuchos calibre 9 mm
  • 5 cartuchos calibre .38
  • 48 teléfonos celulares
  • 1 planta de marihuana
  • 2 latas de cerveza
  • 5 libras de presunta marihuana
  • 3 audífonos de alambre
  • 1 recipiente para posible droga
  • 1 cargador para teléfono

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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