Requisa en Granja Penal Pavón: incautan armas, celulares y cargadores  

El Ejército de Guatemala, en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, efectuó una requisa en la Granja Penal Pavón, en Fraijanes.

Tras las acciones en la referida prisión, las autoridades informaron que durante la requisa decomisaron una serie de ilícitos.

Jorge López Dellachiessa, director general del Sistema Penitenciario (SP), informó sobre el decomiso de 10 armas de fuego, municiones y 48 teléfonos.

Añadió que la requisa nocturna fue focalizada en sectores de la prisión, donde localizaron caletas con armamento, municiones y teléfonos.

“Continuamos limpiando de ilícitos los distintos sectores de los centros de detención y estableciendo control y orden”, afirmó López Dellachiessa.

La Granja Penal Pavón ha sido objeto de varias requisas, en las cuales han decomisado una serie de ilícitos en poder de los reos.

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Ilícitos decomisados