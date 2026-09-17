Rescatan en Jutiapa a menor de 12 años que habría sido raptada por dos hombres

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Rescatan en Jutiapa a menor de 12 años que habría sido raptada por dos hombres

La PNC reportó la captura de dos hombres señalados de raptar a una menor en Jutiapa.

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RESCATAN A MENOR EN JUTIAPA. DOS CAPTURAS

Dos hombres son capturados en Jutiapa, señalados del rapto de una menor de 12 años. (Foto Prensa Libre: PNC)

La reacción de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), tras recibir una alerta, permitió rescatar a una menor de 12 años, quien habría sido subida contra su voluntad a un vehículo en la aldea San Mororo, Jutiapa.

La PNC informó este jueves 17 de septiembre que, tras recibir la alerta, agentes de la Comisaría de Jutiapa activaron de inmediato un operativo de búsqueda y seguimiento con unidades desplegadas en distintos puntos.

Tras las acciones, los agentes interceptaron el vehículo aproximadamente a dos kilómetros del lugar donde se habría originado el hecho.

En la diligencia reportaron la captura de Pedro “N”, de 68 años, y Edward “N”, de 23, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para solventar su situación legal, agregó la PNC.

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La PNC añadió que la menor fue rescatada y entregada a sus progenitores.

Además, los agentes coordinaron con fiscales del Ministerio Público para continuar las diligencias de investigación.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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