Rescatan en Jutiapa a menor de 12 años que habría sido raptada por dos hombres

La reacción de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), tras recibir una alerta, permitió rescatar a una menor de 12 años, quien habría sido subida contra su voluntad a un vehículo en la aldea San Mororo, Jutiapa.

La PNC informó este jueves 17 de septiembre que, tras recibir la alerta, agentes de la Comisaría de Jutiapa activaron de inmediato un operativo de búsqueda y seguimiento con unidades desplegadas en distintos puntos.

Tras las acciones, los agentes interceptaron el vehículo aproximadamente a dos kilómetros del lugar donde se habría originado el hecho.

En la diligencia reportaron la captura de Pedro “N”, de 68 años, y Edward “N”, de 23, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para solventar su situación legal, agregó la PNC.

La PNC añadió que la menor fue rescatada y entregada a sus progenitores.

Además, los agentes coordinaron con fiscales del Ministerio Público para continuar las diligencias de investigación.

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