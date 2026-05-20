Comando Antisecuestros libera a persona que estuvo 18 días retenida y por quien pedían Q4 millones para liberarla

Justicia

Comando Antisecuestros libera a persona que estuvo 18 días retenida y por quien pedían Q4 millones para liberarla

La PNC capturó a tres presuntos secuestradores en Huehuetenango y liberó a una víctima.

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CAPTURAN A PRESUNTOS SECUESTRADORES EN HUUEHUE

Investigadores custodian a tres presuntos secuestradores capturados en Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: PNC)

En un operativo del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Subdirección General de Investigación Criminal, este miércoles 20 de mayo fue liberada sana y salva una persona de 49 años que había sido secuestrada.

Durante la acción policial también fueron capturados tres presuntos secuestradores en la aldea Ulche, San Pedro Soloma, Huehuetenango, informó la PNC.

Los detenidos fueron identificados como Sindy “N”, de 40 años; José “N”, de 35, y Marvin “N”, de 36, añadió el informe policial.

Según la investigación, el secuestro ocurrió el pasado 2 de mayo en Salcajá, Quetzaltenango. Desde entonces, la PNC dio seguimiento al caso y desarrolló un operativo que permitió localizar a la víctima y capturar a los presuntos responsables, quienes exigían Q4 millones para liberarla.

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Tras el rescate, la víctima recibió atención médica por parte de la Subdirección General de Salud Policial y posteriormente será trasladada por vía aérea a un centro asistencial.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del juzgado respectivo.

Para leer más: Secuestros aumentan en Guatemala: Ministerio Público recibe 10 denuncias cada semana

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

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