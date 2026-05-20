Comando Antisecuestros libera a persona que estuvo 18 días retenida y por quien pedían Q4 millones para liberarla

En un operativo del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Subdirección General de Investigación Criminal, este miércoles 20 de mayo fue liberada sana y salva una persona de 49 años que había sido secuestrada.

Durante la acción policial también fueron capturados tres presuntos secuestradores en la aldea Ulche, San Pedro Soloma, Huehuetenango, informó la PNC.

Los detenidos fueron identificados como Sindy “N”, de 40 años; José “N”, de 35, y Marvin “N”, de 36, añadió el informe policial.

Según la investigación, el secuestro ocurrió el pasado 2 de mayo en Salcajá, Quetzaltenango. Desde entonces, la PNC dio seguimiento al caso y desarrolló un operativo que permitió localizar a la víctima y capturar a los presuntos responsables, quienes exigían Q4 millones para liberarla.

Tras el rescate, la víctima recibió atención médica por parte de la Subdirección General de Salud Policial y posteriormente será trasladada por vía aérea a un centro asistencial.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del juzgado respectivo.

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