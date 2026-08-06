Revelan cómo habría actuado un hombre para estafar a una empresa de microcréditos

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 6 de agosto que policías de la Comisaría 42 capturaron a Denis “N”, de 47 años, en el sector El Arbolón, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

Según la PNC, el capturado era requerido por un juzgado de Quetzaltenango por el delito de estafa propia, con base en una orden de captura emitida el 28 de noviembre del 2023.

Añadió que, además, esta persona fue denunciada por una empresa dedicada al otorgamiento de microcréditos en ese municipio, luego de que “presuntamente se hiciera pasar por inspector de la Superintendencia de Bancos”.

La PNC afirmó que el señalado indicaba a los representantes de la entidad de microcréditos que existían supuestas irregularidades y sanciones administrativas, y exigía la entrega de dinero a cambio de no iniciar acciones en su contra.

Tras la denuncia, los agentes efectuaron las diligencias correspondientes e identificaron al sospechoso, quien tenía una orden de captura pendiente por el delito antes mencionado.

Al ser notificado del proceso judicial en su contra, el capturado afirmó tener complicaciones de salud, por lo que fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial.

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Posteriormente, será puesto a disposición del juzgado competente para solventar su situación legal, añadió la PNC.

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