Riña en San José Pinula termina con ocho capturados, presuntos integrantes del Barrio 18

Ocho presuntos pandilleros del Barrio 18 son capturados durante una riña en la vía pública, en un área residencial de San José Pinula.

La Policía Nacional Civil (PNC) informa que uno de los detenidos cuenta con al menos 11 antecedentes por riña, robo, lesiones leves, portación de droga, infracción al toque de queda, agresión, intento de homicidio y faltas contra las buenas costumbres.

Durante el operativo, los oficiales localizan 27 municiones para fusil y 17 bolsas con marihuana.

El grupo de aprehendidos está compuesto por tres mujeres y cinco hombres, quienes son trasladados a la Torre de Tribunales para esclarecer su situación legal.

Los presuntos pandilleros son identificados como Juan “N”, alias Zombi; Fernando “N”, alias Lunático; Estuardo “N”, alias Payaso; Iván “N”, alias El Gato; Víctor “N”, alias Bebe Pequeño; Dayana “N”, alias Colocha; María “N”, alias La Muñeca, y Laura “N”, alias La Coqueta.

La PNC agrega que uno de los arrestados cuenta con dos antecedentes por portación ilegal de arma de fuego y conspiración para el asesinato, así como otro por extorsión.

Otras capturas

En la avenida Ferrocarril y 24 calle, zona 6, investigadores de la PNC aprehendieron al guardián de un estacionamiento presuntamente utilizado por la Mara Salvatrucha.

Durante la diligencia, se localizaron cinco vehículos, de los cuales cuatro tenían reporte de robo y uno, orden de secuestro.

Según los reportes, los robos ocurrieron en mayo, junio y octubre del 2025.

También se incautaron un chaleco antibalas y tres municiones para un arma de fuego larga.

Capturan a "guardián" de parqueo utilizado por la mara Salvatrucha e incautan 5 vehículos robados.#EstamosCumpliendo#ProtegerYServir pic.twitter.com/kj1v7kGqK3 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 25, 2026

Según la investigación policial, el inmueble funcionaba como guarida y estacionamiento de la estructura criminal, donde guardaban carros y motocicletas robados.

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