Riña, robo y atentado: PNC da detalles de capturado con 22 ingresos a la cárcel durante los últimos 23 años

Justicia

Riña, robo y atentado: PNC da detalles de capturado con 22 ingresos a la cárcel durante los últimos 23 años

La PNC compartió detalles del perfil delictivo de hombre capturado en la Ruta Nacional 14.

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JUAN N, 22 INGESOS A PRISIÓN

Juan “N” registra varios ingresos a prisión por distintos delitos. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) compartió detalles sobre la captura de un hombre que registra 22 ingresos a prisión por diferentes delitos.

En el kilómetro 93 de la Ruta Nacional 14, San Juan Alotenango, Sacatepéquez, policías de la Comisaría 14 reportaron el martes 26 de mayo la detención de Juan “N”, de 42 años, requerido por un juzgado local desde el 11 de mayo por extorsión.

La PNC explicó que, al verificar la base de datos, estableció que este individuo registra 22 ingresos a diversas prisiones del país.

De qué delitos lo señalan

De acuerdo con el reporte, Juan “N” es señalado de varios delitos, entre estos robo, robo agravado, atentado, violencia contra la mujer y extorsión.

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También de riña mutua, portación ilegal de arma blanca, amenazas y escándalo en la vía pública.

Según el reporte policial, el capturado habría cometido los delitos del 2003 a mayo del 2026.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

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