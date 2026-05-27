Riña, robo y atentado: PNC da detalles de capturado con 22 ingresos a la cárcel durante los últimos 23 años

La Policía Nacional Civil (PNC) compartió detalles sobre la captura de un hombre que registra 22 ingresos a prisión por diferentes delitos.

En el kilómetro 93 de la Ruta Nacional 14, San Juan Alotenango, Sacatepéquez, policías de la Comisaría 14 reportaron el martes 26 de mayo la detención de Juan “N”, de 42 años, requerido por un juzgado local desde el 11 de mayo por extorsión.

La PNC explicó que, al verificar la base de datos, estableció que este individuo registra 22 ingresos a diversas prisiones del país.

De qué delitos lo señalan

De acuerdo con el reporte, Juan “N” es señalado de varios delitos, entre estos robo, robo agravado, atentado, violencia contra la mujer y extorsión.

También de riña mutua, portación ilegal de arma blanca, amenazas y escándalo en la vía pública.

Según el reporte policial, el capturado habría cometido los delitos del 2003 a mayo del 2026.

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