Roban vehículo asignado a la Vicepresidencia en parqueo de la SAAS, ubicado frente a Casa Presidencial

Un vehículo asignado a la Vicepresidencia de la República de Guatemala fue robado de un parqueo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), ubicado frente a la Casa Presidencial, y las investigaciones han demostrado que un empleado del Gobierno habría cooperado con un presunto integrante de una estructura criminal para cometer el hecho.

El robo ocurrió el 28 de diciembre de 2024. Luego de que la denuncia se realizara seis días después del hecho, los investigadores del caso comenzaron a analizar las cámaras de seguridad ubicadas en el parqueo de la SAAS, situado en la 4a. calle y 6a. avenida de la zona 1 capitalina.

El 3 de enero de 2025, a las 16.49 horas, ingresó a la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil (PNC) una queja sobre el robo de un microbús Toyota Hiace modelo 2014, con placas O-066BBX y tarjeta de circulación número 202001554474. El vehículo formaba parte de la flotilla de la Vicepresidencia de la República, era utilizado en comitivas de trabajo y se resguardaba en el parqueo de la SAAS.

La denuncia número 03-2025 fue presentada por Enrique Cojoc Calel, contratado en la Secretaría Particular de la Vicepresidencia como profesional III. Según su relato a la PNC, el 23 de diciembre de 2024, a eso de las 4.25 horas, retiró el microbús del parqueo para cubrir una comisión de trabajo en el departamento de Sacatepéquez y ese mismo día lo devolvió.

Sin embargo, el 3 de enero de 2025, Brandon Lisandro Catalán Lara, contratado en el Departamento de Transporte, quiso sacar el vehículo del parqueo, pero se percató de que no se encontraba en el lugar, por lo que de inmediato llamó a Enrique Cojoc Calel, detalla la denuncia.

Los trabajadores de la Vicepresidencia consultaron al personal de seguridad de la SAAS por el microbús desaparecido. Los efectivos les indicaron que, el 28 de diciembre de 2024 a las 17.45 horas, un hombre retiró el microbús del estacionamiento, pero, según la denuncia, no es trabajador del Estado.

Los investigadores señalaron que identificaron al sospechoso, quien presuntamente está implicado en una estructura criminal dedicada al robo de vehículos en el departamento de Guatemala. El supuesto delincuente fue capturado dos meses después.

La orden de aprehensión fue emitida el 27 de febrero de 2025 por Neldy Vanessa Rodríguez Andrade, jueza Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala, y al día siguiente Isaías de Jesús Pérez Salazar, de 30 años, fue capturado en el sector 1 del asentamiento La Selvita, zona 6 capitalina.

Detallaron que Pérez Salazar es el presunto responsable de haber participado en el robo del vehículo de la Vicepresidencia, además de estar implicado en otros casos similares.

Usó camisa con distintivos del Gobierno

Los investigadores afirmaron que Pérez Salazar llegó al parqueo de la SAAS vestido con una camisa que tenía distintivos de Gobierno” y se dirigió hasta el lugar donde estaban las llaves de los vehículos.

Encendió la panel con placas oficiales 066BBX y salió del parqueo. No hubo control cuando el sujeto ingresó ni tampoco cuando salió con el vehículo, afirmaron los investigadores.

Mencionaron que el ladrón presuntamente recibió ayuda de un empleado del Gobierno, quien le proporcionó prendas con distintivos oficiales, le dio indicaciones sobre cómo ingresar al parqueo y le informó dónde estaban las llaves de los vehículos.

"No encontramos la panel de la Vicepresidencia, porque reportaron el robo casi una semana después; no se habían dado cuenta de que ya no estaba en el parqueo. La hipótesis que tenemos es que fue desmantelada y las partes fueron vendidas como repuestos en el mercado negro", expusieron.

Sospechoso del robo ha sido capturado en siete veces

Según documentos del Organismo Judicial, Pérez Salazar ha sido detenido en siete ocasiones: la primera el 20 de julio de 2014 por el delito de encubrimiento propio; en 2023 compareció tres veces ante el Juzgado de Paz Penal, y dos veces más en 2024. La última captura fue el 28 de febrero de 2025 y en en la audiencia de primera declaración un juez lo ligó a proceso penal, por los delitos de encubrimiento y falsificación de placas y distintivos para vehículos y lo benefició con arresto domiciliario.

Los investigadores afirmaron que Pérez Salazar forma parte de una banda del crimen organizado que roba vehículos, falsifica placas y documentos para su venta. Agregaron que se le atribuyen otros hechos.

Además, señalaron que el caso está a cargo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP).

El 28 de febrero, el MP publicó en sus redes sociales que la diligencia contra Pérez Salazar está encaminada a contrarrestar el robo y hurto de vehículos.

Pérez Salazar, sindicado del delito de robo agravado y señalado como presunto responsable de un hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2024 en el bulevar La Pedrera, zona 6, fue vinculado también con el hallazgo de tres placas de vehículos con reporte de robo, tres placas de circulación falsificadas y hojas con calcomanías troqueladas con el logo de la Superintendencia de Administración Tributaria, las cuales, se presume, eran utilizadas para la falsificación de distintivos, dijo el MP.

Comentaron que en otro allanamiento, en la zona 7, se incautaron una computadora portátil, dos teléfonos celulares, una tableta y otros objetos de valor que se presume fueron robados a las víctimas.

También se secuestraron diversas prendas de vestir que constituyen indicios importantes para el desarrollo de las investigaciones, afirmó el MP.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado explicó que el caso por el robo del vehículo de la Vicepresidencia está a su cargo, pero sería el Departamento de Comunicación Social del MP quien brindaría avances de la investigación; sin embargo, no respondieron a las interrogantes.

El diputado José Chic publicó un video en sus redes sociales el pasado 16 de abril, en el que cuestionó a un empleado de la SAAS por el robo de la panel.

Chic le preguntó al empleado de la Secretaría dónde estaba el vehículo con placas oficiales 0-66BBX.

"Lo sacaron de acá, sí, así es. Realmente, como no está bajo el resguardo de la SAAS", respondió el empleado al congresista.

Los investigadores afirmaron que identificaron al empleado del Gobierno que ayudó a Pérez Salazar a robarse el vehículo, pero cuando lo buscaron ya había sido destituido.

SAAS confirma una captura por robo y destituye a cuatro empleados

La SAAS indicó que las pesquisas están a cargo de la División Especializada en Investigación Criminal de la PNC y del MP.

No se pueden adelantar detalles porque se entorpecería la investigación; sin embargo, la persona que hurtó el vehículo ya fue capturada, informó la actual administración de la Secretaría.

Agregaron que, por este caso, destituyeron a cuatro personas. Prensa Libre y Guatevisión constataron que esos empleados despedidos son pilotos y mecánicos de la SAAS.

La primera de las acciones fue fortalecer los protocolos de seguridad y de personal. Absolutamente todas las personas que ingresen a cualquiera de las instalaciones de la SAAS deben ser plenamente identificadas, incluyendo áreas como taller y abastecimiento, donde se produjo el robo, comentaron las autoridades de la Secretaría.

El Ministerio de Gobernación informó que el caso avanza bajo la dirección del MP y que, aunque se trata de un tema sensible, hay resultados positivos. No obstante, señalaron que no pueden dar detalles para no obstaculizar la investigación ni el proceso.

El Departamento de Comunicación de la Vicepresidencia indicó que no hubo destituciones luego del robo del vehículo, ya que existe una denuncia y se está a la espera de los resultados.

"Aún no se tiene información del MP respecto de la denuncia planteada y se tiene información que SAAS reforzó los controles de ingreso al área donde se encuentran los vehículos, comentó.