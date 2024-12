Sala concede apelación al MP y ordena regresar a prisión a exjefe de Informática del TSE

Jorge Salvador Santos Neill, exdirector interino de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), implicado en el caso Corrupción Semilla, deberá volver a prisión preventiva de inmediato por una resolución de la Sala Tercera de Apelaciones al otorgarle un recurso de apelación al Ministerio Público (MP).

La Sala resolvió: “Con lugar la apelación planteada por el Ministerio Público, contra resolución de fecha 13 de noviembre de 2024, dictada por el Juez "A" Fredy Raúl Orellana Letona; en consecuencia, se revoca en forma parcial la resolución apelada únicamente en cuanto al otorgamiento de medidas sustitutivas otorgadas a favor del sindicado Jorge Salvador Santos Neill”.

“Se dicta el auto de prisión preventiva y se ordena la inmediata aprehensión Jorge Salvador Santos Neill, por lo que se ordena al juez de primer grado proceder al recibir la certificación de la presente resolución proceda a girar los oficios correspondientes para que se haga efectiva la aprehensión del incoado”, determinó.

Sobre la apelación del MP

El MP planteó un recurso de apelación en contra de las medidas sustitutivas que se le otorgó a Santos Neill, con las cuales podía contar con en arresto domiciliario.

En la apelación el MP expuso: “La resolución del 13 de noviembre dictada por el juez, contiene vicios que provocan agravio al Ministerio Público, específicamente al otorgar medidas sustitutivas en favor del sindicado, por los delitos de incumplimiento de deberes en forma continuada, abuso de autoridad con agravante electoral en forma continuada, falsedad material con agravante electoral en forma continuada”.

“De la intelección de la resolución judicial aludida, se pude establecer la ratio decidiendo. Del juzgador para arribar a dicha decisión, la cual esta representación no comparte por no atender a circunstancias objetivas y ajustadas a Derecho, siendo carga directamente del Juzgador, el poder resolver conforme al conocimiento del Derecho que tiene y también, al conocimiento del expediente del cual es el juez natural desde el inicio del proceso penal, por lo que resolver indicando reiteradamente que el Ministerio Público no le puso a la vista los documentos y sin embargo, hizo alusión a los mismos posteriormente mientras resolvía, únicamente denota que la resolución lejos de estar fundamentada, es caprichosa y contradictoria en sí misma”.

Antecedentes del caso

El 8 de diciembre de 2023, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, brindó una conferencia de prensa en la que dio detalles sobre el caso Corrupción Semilla e indicó que las elecciones “deberían de anularse” por irregularidades en las actas de votaciones.

En la conferencia también participó la fiscal Leonor Morales, quien dijo que deberían quedar anuladas las elecciones de presidente, diputados, alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano por problemas en actas, transmisión de datos y otras supuestas irregularidades.