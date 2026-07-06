Sala deja sin efecto órdenes de captura de exfiscales y el exjefe de la Cicig

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones dejó sin efecto las órdenes de captura en contra de 23 personas, entre ellas varios exfiscales del Ministerio Público, incluida la exfiscal general, Thelma Aldana, y el exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez.

La Sala había dictado las órdenes de detención excediendo su competencia, según había concluido la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en abril pasado.

Los más de 20 beneficiados con la nueva resolución, eran implicados en el caso Acuerdos Fraudulentos.

La Sala en su resolución reconoce que dictó las órdenes de aprehensión se extralimitó, ya que esto compete al juzgado contralor del caso, lo que no sucedió, por lo que “se extralimitó en el ejercicio de sus facultades legales al emitir ilegalmente órdenes de captura sin tener competencia legal para emitirlas”.

Sobre la resolución, Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), actualmente fuera del país, dijo que se trata de “una resolución muy importante” porque confirma que las órdenes de captura se emitieron sin que la Sala tuviera competencia para hacerlo.

“En lo personal, recibo esta resolución con satisfacción, porque reivindica una postura que sostuve desde el inicio: que la persecución en mi contra y contra otros exfiscales carecía de sustento jurídico y respondía a una instrumentalización del sistema de justicia”, dijo Sandoval.

El exjefe de la Feci adelantó que la resolución no significa el cese de los procesos en su contra, porque “aún quedan procesos abiertos y será necesario que todas las actuaciones se conduzcan con apego a la ley”.

*Con información de EVelyn Boche Ventura