A un mes de asumir, Gabriel García Luna aún no completa su equipo en el MP y fiscales cuestionan falta de comunicación interna

Este 17 de junio, Gabriel García Luna cumple un mes al frente del Ministerio Público (MP) y durante ese periodo ha efectuado cambios en distintas fiscalías y direcciones administrativas, aunque varios nombramientos continúan en proceso y parte del personal asegura que no ha sido notificado formalmente sobre las nuevas jefaturas.

El Departamento de Comunicación Social de la institución confirmó a Prensa Libre que aún no puede proporcionar información sobre quiénes están a cargo de algunas fiscalías y secretarías debido a la reestructuración que atraviesa el MP.

"De momento no nos es posible trasladar la información solicitada, debido a que, como resultado de diversos cambios derivados de la reestructuración institucional, aún nos encontramos a la espera de que las autoridades correspondientes nos proporcionen y confirmen la información oficial", respondió la institución.

Una fuente cercana al fiscal general indicó que algunos procesos administrativos aún no concluyen debido a trámites administrativos.

Algunas de las personas que estarán a cargo de las secretarías de la Mujer y de Pueblos Indígenas ya fueron seleccionadas aunque no se revelaron los nombres. Otras cinco secretarías siguen pendientes de cambios.

Hasta ahora han sido confirmados Esvin Santiago Chavajay como secretario general; Salvador Alberto Guzmán Cermeño como secretario de Política Criminal; Shirley García Ovalle como secretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación; José Raúl López Lamadrid como coordinador nacional y Rony López Galindo al frente de la Secretaría de Asuntos Informáticos.

Le podría interesar: Estos son los primeros nombramientos confirmados del nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, en el MP

Fiscales reportan falta de información

Tres jefes de fiscalías de sección y dos fiscales regionales consultados por Prensa Libre, quienes solicitaron mantener su identidad en reserva, aseguraron que no han recibido información oficial sobre los cambios efectuados en la estructura de mando de la institución.

De acuerdo con los entrevistados, durante las administraciones de Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana y María Consuelo Porras era habitual que la Secretaría General notificara mediante oficios o circulares los nombramientos de secretarios, fiscales regionales y otras autoridades.

"Siempre se enviaban notificaciones de quién era el secretario general y las nuevas autoridades para cualquier notificación o requerimiento, pero esta nueva administración no lo ha hecho", afirmó uno de los jefes de sección consultados.

Otro encargado de fiscalía aseguró que la falta de información dificulta la comunicación interna.

"La Ley Orgánica del MP señala que es una institución jerárquica y si no se tiene claro quiénes están en esos puestos, no se tiene conocimiento de a quién pueden presentarse las notificaciones o requerimientos".

Los entrevistados coincidieron en que existe incertidumbre dentro de la institución. También señalaron que desconocen quiénes ocupan algunos cargos administrativos.

Traslados sin evaluaciones

Los entrevistados también cuestionaron algunos movimientos de personal realizados durante las últimas semanas.

"No se hizo un análisis de competencias y capacidades para trasladar a los encargados de las fiscalías", añadió un jefe de sección.

Le podría interesar: Expertos respaldan reorganización en el MP, pero piden evaluaciones técnicas y fortalecimiento de fiscalías clave

Auxiliares sí fueron informados sobre sus jefaturas inmediatas

La situación no es la misma en todas las fiscalías. Dos auxiliares fiscales de distintas dependencias indicaron que sí fueron notificados sobre cambios relacionados con sus superiores directos, aunque no sobre el resto de movimientos dentro de la estructura institucional.

"El MP es una institución jerárquica y a mí me corresponde responderle al fiscal adjunto y al fiscal de sección de esta fiscalía. De estos movimientos sí fuimos notificados hace dos semanas", señaló uno de ellos.

Sin embargo, ambos coincidieron en que no recibieron información sobre nombramientos de fiscales regionales, secretarios o funcionarios de otras dependencias administrativas.

¿Por qué es importante comunicar los cambios?

Para el exfiscal Édgar Gómez, la comunicación oficial de los nombramientos es fundamental debido a la estructura jerárquica que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público.

"La Fiscalía está configurada según la ley orgánica de una forma jerárquica, es decir, todas las comunicaciones deben respetar esa jerarquía vertical que hay, iniciando desde el despacho del fiscal general hasta la Coordinación Nacional y de ahí dependen los fiscales regionales, los fiscales de distrito y los fiscales de sección. En primer lugar, todo nombramiento o designación que se haga debe ser comunicado por las vías oficiales".

Gómez explicó que, al menos durante las últimas cuatro administraciones, la Secretaría General emitía oficios o circulares para informar los cambios institucionales.

"Se publican en todos los correos oficiales de los auxiliares fiscales, agentes y fiscales de sección para que exista esa información y los requerimientos puedan revisarlos", añadió.

Según el exfiscal, los secretarios desempeñan una función clave para el funcionamiento administrativo de la institución.

"A cada secretario y subsecretario se le designa una región o fiscalías con las cuales pueda coordinar. Por ejemplo, si hace falta equipo o logística, el secretario general o subsecretario es un intermediario para ese tipo de gestiones, para la dotación de insumos, equipo, personal técnico u oficiales de fiscalía. Es muy importante que ellos vean todo el andamiaje y apoyo logístico que llevan todas las fiscalías", agregó.

Añadió que la identificación de las autoridades facilita la coordinación institucional.

"Su labor también es de vital importancia para el buen desempeño del trabajo fiscal y por ende debe comunicarse a cada uno de los fiscales de sección y distrito quiénes son las autoridades para poder dirigir las solicitudes, coordinar reuniones de trabajo, presentar los planes de acción y cuáles son los objetivos que se trazan las fiscalías a corto, mediano y largo plazo", explicó.

Una institución "moldeada durante ocho años"

Francisco Quezada, analista en seguridad y justicia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), considera que los movimientos durante el primer mes de gestión responden al proceso natural de instalación de una nueva administración.

A criterio del analista, García Luna enfrenta el reto de dirigir una institución que durante ocho años operó bajo una misma administración.

"Aquí lo que se refleja es, digamos, el círculo inmediato de él. Recibe un Ministerio Público de una gestión de ocho años, un MP muy moldeado al anterior fiscal general", añadió.

Quezada considera que los cambios más profundos todavía tomarán tiempo.

"Le va a ser más difícil porque es una gestión larga, él acaba de iniciar y no es una persona que haya tenido carrera en la fiscalía, sino que viene de otro medio".

Respecto a la forma en que se han comunicado los cambios, señaló que el fiscal general probablemente busca equilibrar la ejecución de decisiones con la reacción que estas puedan generar dentro de la institución.

"Si anuncia mucho los cambios y lo democratiza, probablemente va a generar mayor resistencia y, naturalmente, va a abrir un canal de comunicación, pero al final sus decisiones se pueden postergar. Y si lo hace de una manera que lo está viendo bastante ejecutiva, va a poder posesionar los cambios", comentó.

Quezada considera que la actual administración aún se encuentra en una etapa de transición.

"Está tratando de dar un viraje al timón, pero lo va a tener que hacer con mucha sutileza y mucha prudencia", dijo el analista.