Sala revoca medidas sustitutivas a Jorge Santos, exdirector de Informática del TSE, por el caso Corrupción Semilla

La Sala Segunda de Apelaciones revocó las medidas sustitutivas otorgadas al exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Santos, procesado en el caso "Corrupción Semilla".

La medida fue revocada tras aceptar la apelación presentada por el querellante Fernando Linares Beltranena.

La Sala resolvió contra la resolución dictada en audiencia del 9 de junio del 2026 por el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.

En ese sentido, dejó sin efecto la orden de libertad girada a favor del procesado. Un juez unipersonal de sentencia deberá efectuar las diligencias pertinentes para cumplir con lo resuelto y ordenar que el señalado regrese a la situación jurídica en la que se encontraba.

El 9 de junio recién pasado, el juez suplente Óscar Leonel Ajsac, del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, resolvió otorgar medidas de coerción a favor de Jorge Santos, señalado en el caso "Corrupción Semilla".

Con la resolución del juez Ajsac, era la tercera ocasión en que el exfuncionario era beneficiado con este tipo de resoluciones, las cuales le han permitido salir de prisión.

Santos enfrentará juicio por abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes. El debate comenzará el 8 de diciembre.

Para leer más: Juez Fredy Orellana acepta que Fernando Linares Beltranena sea querellante en el caso Semilla

El Ministerio Público sostiene que durante su gestión se cometieron omisiones relacionadas con la supervisión del sistema informático del TSE, lo cual, según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), pudo haber favorecido al partido político Movimiento Semilla.

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Con información de Ángel Oliva