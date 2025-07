Segeplan le responde a Rafael Curruchiche tras sus declaraciones por el caso “Red Quijivix”

Carlos Mendoza, titular de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), en conferencia de prensa este viernes 4 de julio en el Palacio Nacional habló sobre la captura de Melvin Quijivix e hizo énfasis en que la detención está relacionada con la denuncia presentada por el Instituto Nacional de Electrificación (Inde).

Esto lo indicó luego de que el jueves, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), en conferencia de prensa indicara que Mendoza presentó una querella penal el 5 de noviembre de 2024, la cual fue asignada al Juzgado Duodécimo Pluripersonal, en donde se denuncia al expresidente Alejandro Giammattei, Keyla Gramajo y al exdirectivo del Inde, Melvin Quijivix.

“El fiscal ayer insistió en mencionar a la Segeplan cuando en realidad todo el tema de la captura de ayer era por la otra denuncia que hizo el Inde”, afirmó el secretario Mendoza.

“Nosotros pusimos una denuncia, no una querella y esta es una diferencia muy importante y para ello les recomiendo leer el Código Procesal Penal donde se explica en detalle cuál es la diferencia entre una querella y una denuncia y cuáles son las implicaciones de una o de la otra”, remarcó el Mendoza.

Explicó que la denuncia de Segeplan fue presentada contra el expresidente de la República Alejandro Giammattei por “abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes”, y contra la exsecretaria Keila Gramajo por “abuso de autoridad, tráfico de influencias, pero también por peculado por sustracción, nombramientos ilegales, fraude y también por incumplimiento de deberes”, y contra Melvin Quijivix por “abuso de autoridad, tráfico de influencias, peculado por sustracción e incumplimiento de deberes”.

Sobre esa denuncia, según Mendoza, el Juzgado Duodécimo resolvió el 20 de febrero de 2025 que el Ministerio Público (MP) debía investigar a Gramajo y Quijivix, y la jueza Wendy Yanet Coloma Álvarez ordenó al ente investigador que continuara las investigaciones.

“Lo importante de esto es que es el estatus actual de esta denuncia que hizo Segeplan, como dije no fueron querellas, fueron denuncias tanto la que puso el Inde como la que puso Segeplan”, afirmó.

También rechazó que haya obstrucción en el proceso, afirmando que el MP no ha hecho mayores requerimientos tras una visita en enero pasado.

“Nosotros no hemos sido requeridos por parte del Ministerio Público de información posterior a esta resolución. La única visita que recibimos por parte del MP fue el 8 de enero de este año por parte de un fiscal de la Feci llamado Marvin Ordóñez, quien llegó a informar que empezarían a solicitar información, sin que hasta el momento se haya recibido ninguna solicitud a Segeplan por parte del MP”, indicó Mendoza.

“Es falso que Segeplan no esté colaborando con la justicia. Nosotros fuimos los denunciantes y nosotros somos los primeros interesados en que el MP haga su trabajo, pero no vamos a permitir que desinformen respecto a nuestra disponibilidad a que se haga justicia, pero basados en la verdad”, recalcó.

La denuncia de Segeplan incluye documentación clave. “Todo el tema fue una carta que les mostramos cuando hicimos la denuncia, donde la exsecretaria pide la creación de la plaza y va con el visto bueno del expresidente, una plaza que solo sirvió para que este individuo fuera al Inde a hacer todos los actos de corrupción que se expresan y se documentan en la otra denuncia que hizo el Inde y que es la razón por la cual fue detenido él el día de ayer”.

Mendoza reiteró que el MP no puede alegar una resolución previa de noviembre 2024 para no investigar. “El Ministerio Público no se puede excusar en la resolución de noviembre para decir que no ha investigado nada, porque lo que vale ahorita es esta resolución y esta resolución le ordena la jueza al Ministerio Público que investigue a estos dos individuos”, explicó.

Además, Mendoza explicó que el MP mencionó un documento anterior de noviembre, que llamó “previo no resuelto”, como excusa para no avanzar, pero eso ya no tiene validez ni vigencia.

“Lo que vale ahorita es esta resolución”, dijo con relación a la resolución de la jueza en febrero.

También criticó que el MP pretenda delegar funciones que le competen. “Llama la atención, ¿verdad?, porque el ente investigador está trasladando la responsabilidad para averiguar la verdad a entidades que no tienen competencia para la persecución penal”, dijo.

En su última intervención, Mendoza indicó que inicialmente "intentaron crear el puesto" y la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) les dijo que no era posible.

“Volvieron a insistir, crearon un puesto a doc para él, y se los aprobó Onsec ¿por qué? Porque ya iba con el visto bueno del presidente, y entonces ahí Onsec lo aprobó. Pero este señor -Quijivix-, nunca llegó a trabajar”, culminó Mendoza.

