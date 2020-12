Seis dependencias para denunciar violencia contra la mujer en las festividades navideñas

Al 1572 se pueden denunciar casos de violencia contra la mujer ante el Ministerio Público.(Foto HemerotecaPL)

El consumo de bebidas alcohólicas es frecuente en la mayoría de celebraciones propias de la navidad, lo que puede ocasionar el escenario perfecto para las discusiones que pueden, incluso, subir de tono y llegar a los golpes.

Pero toda esta situación según organizaciones a favor de la mujer vulnera a este grupo social, ya que en aquellos hogares donde existen casos de violencia doméstica es frecuente que las mujeres y hasta los niños sufran de golpes.

“Si bien baja el número de las denuncias, pero por el alto consumo de alcohol tiende a ocasionar que se den estos hechos de violencia, siempre le recomendamos a la mujer portar su Documento Personal de Identificación (DPI), y si se da la agresión en ese momento ir inmediatamente al MP, salir junto a sus hijos, no dejarlos, porque después se complica con el tema de los rescates”, explicó Claudia Hernández, directora de Fundación Sobrevivientes.

Para Andrea Barrios, representante del colectivo Casa Artesana, el licor se utiliza como un pretexto para encubrir o minimizar un delito, “hay muchas mujeres que aunque sus parejas no consuman alcohol también sufren de violencia, yo creo que es más bien el llamado a las personas a pasar las fiestas en paz, en convivencia familiar y que si las mujeres sufren de violencia deben denunciarlo para poder resguardar su vida”.

Barrios explicó que existen seis dependencias que funcionan las 24 horas, para poder atender los llamados de auxilio de las mujeres.

PNC 110

MP 1572

PDH 1555

Bomberos Voluntarios 122

Bomberos Municipales 123

Unidad de la Mujer y Adultos Mayor de la PGN 49969754

Hernández afirma que es necesario que familiares o vecinos se apoyen, para que en conjunto, puedan emitir la voz de alerta ante un posible caso de agresión, “como son cuestiones preventivas es con la PNC, el MP no accionaria porque no se ha dado el hecho, lo que si al momento de llamar e indicar que hay un escándalo y que se teme por la seguridad de alguien tienen que ir a verificar que no se de una cuestión anómala, a veces con la PNC cuesta, entonces es mejor que varias personas llamen dando la dirección para que acudan las autoridades”.