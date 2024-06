Cinco personas implicadas en el caso TCQ enfrentan juicio en el Tribunal de Mayor Riesgo B. La investigación detalla que habrían participado en la firma de un contrato para otorgar un usufructo para la construcción de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal a cambio sobornos.

Los acusados son Gustavo Adolfo Martínez, quien es acusado por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude; Lázaro Noé Reyes Bata, acusado de enriquecimiento ilícito; Julio Nolberto Esquivel Orellana, de enriquecimiento ilícito; y Mario Ruano San José, de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Además, el exmagistrado Douglas René Charchal es acusado de los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.

El Ministerio Público durante la acusación dio detalles sobre el caso.

“Se realizó una serie de negociaciones entre la entidad Terminal de Contenedores Quetzal -TCQ-, filial de la compañía Group Maritime TSVSL con sede de negocios en Barcelona, España, titular e interesada en dicho proyecto que consistió en pagos de comisiones millonarias a algunas personas entre servidores públicos e intermediarios que participaron en el proceso de adjudicación del contrato de usufructo oneroso y de la construcción de la terminal de contenedores y en otros casos en la no obstaculización para que se llevara a cabo dicho proyecto.”, detalló el fiscal durante su intervención.

El fiscal también dijo que los acusados recibieron beneficios económicos como consecuencia de haberse aprobado el contrato en usufructo. Además, detalló que los sindicados se comunicaban y coordinaban para realizar dicho proceso.

“Durante el desarrollo del debate, el Ministerio Público quebrantará la presunción de inocencia que enviste a los acusados y una vez finalizada la producción del material probatorio, requerirá que se emita una sentencia ajustada a derecho de carácter condenatorio”, puntualizó.

El tribunal cedió la palabra a los abogados defensores para sus alegatos de apertura a juicio, donde indicaron que durante la investigación no se comprueba la participación de sus defendidos en los delitos que se les sindican.

El abogado Juan Alberto Guevara está a cargo de la defensa del exmagistrado Douglas Charchal y durante su intervención indicó que a su defendido se le solicitó el retiro de antejuicio por el cargo que ostentaba como magistrado de la CSJ.

“El Ministerio Público lo acusaba para impresionar a juzgadores, porque cuando se le solicitó su antejuicio nunca fue por el delito de asociación ilícita, sino que únicamente por el delito de tráfico de influencias y fue en audiencia inicial donde sorprendieron a la defensa incorporando el delito de asociación ilícita”, recalcó el abogado.

Guevara indicó que como parte de la acusación se presentan informes de la Contraloría General de Cuentas y que estos carecen de sustento.

“Presentan unos informes de la Contraloría General de Cuentas, ni firmados, ni sellados y totalmente ilegales. No sé cómo fueron admitidos. Hay algunas circunstancias que el tribunal deberá valorar”, agregó el defensor.

Por último, el profesional también hizo referencia a los informes presentados por al CICIG e indicó que en ninguno aparece el exmagistrado Charchal.

“Vamos a ir demostrando como no existe prueba porque no participó en los hechos, sino estuviera allí presentada por el Ministerio Público. Al final del debate oral y público no va a quedar más que solicitar una sentencia absolutoria en favor del Licenciado Douglas René Charchal”, finalizó el abogado.

Otro de los abogados dentro del debate es Francisco García Gudiel, quién indicó que las acusaciones en contra de su defendido, Mario Ruano San José, quien fungía como secretario privado del exmagistrado Douglas Charchal.

García Gudiel indicó que la acusación planteada contra su patrocinado carece de sustento y que la vinculación se da por el puesto que desempeñaba como secretario privado de Charchal.

Otro de los sindicados es el yerno del expresidente Otto Pérez Molina. Se trata del abogado Gustavo Adolfo Martínez, quien está a cargo de su propia defensa. El debate continuará el próximo 24 de junio.