Sujetos disparan contra dos hombres que viajaban en moto y la PNC los captura; hecho estaría relacionado al narcomenudeo

Guatemala

Sujetos disparan contra dos hombres que viajaban en moto y la PNC los captura; hecho estaría relacionado al narcomenudeo

Dos hombres fueron detenidos en Escuintla luego de un ataque armado; investigaciones preliminares los relacionan con narcomenudeo.

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La Policía Nacional Civil captura a los dos presuntos sicarios en Escuintla tras una persecución relacionada con un hecho armado. (Foto Prensa Libre: PNC)

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, tras una persecución en Escuintla capturaron a dos presuntos sicarios, identificados como Elmer Morales, alias “Mayimbú”, de 35 años, y Óscar de la Cruz, de 25, quienes escapaban en un vehículo tras un ataque armado que dejó a dos hombres heridos de bala en la entrada a la colonia Royal Hill, zona 3 de esa cabecera municipal.

Según información preliminar, dos hombres iban a bordo de una motocicleta cuando Morales y de la Cruz los interceptaron y les dispararon.

Durante el operativo, la Policía Nacional Civil les incautó una pistola calibre 9 milímetros con el número de registro esmerilado.

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial, mientras que los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, informó la PNC.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, tanto los heridos como los capturados estarían vinculados al cobro ilegal de préstamos conocidos como gota a gota y al narcomenudeo en el municipio de Escuintla.

Además, la Policía Nacional Civil indicó que de la Cruz registra un antecedente por el delito de agresión en el 2025.

La Policía Nacional Civil captura a dos presuntos sicarios en Escuintla, presuntamente vinculados con un ataque armado y actividades de narcomenudeo. (Foto Prensa Libre: PNC)

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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