Guatemala
Sujetos disparan contra dos hombres que viajaban en moto y la PNC los captura; hecho estaría relacionado al narcomenudeo
Dos hombres fueron detenidos en Escuintla luego de un ataque armado; investigaciones preliminares los relacionan con narcomenudeo.
La Policía Nacional Civil captura a los dos presuntos sicarios en Escuintla tras una persecución relacionada con un hecho armado. (Foto Prensa Libre: PNC)
De acuerdo con la Policía Nacional Civil, tras una persecución en Escuintla capturaron a dos presuntos sicarios, identificados como Elmer Morales, alias “Mayimbú”, de 35 años, y Óscar de la Cruz, de 25, quienes escapaban en un vehículo tras un ataque armado que dejó a dos hombres heridos de bala en la entrada a la colonia Royal Hill, zona 3 de esa cabecera municipal.
Según información preliminar, dos hombres iban a bordo de una motocicleta cuando Morales y de la Cruz los interceptaron y les dispararon.
Durante el operativo, la Policía Nacional Civil les incautó una pistola calibre 9 milímetros con el número de registro esmerilado.
Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial, mientras que los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, informó la PNC.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, tanto los heridos como los capturados estarían vinculados al cobro ilegal de préstamos conocidos como gota a gota y al narcomenudeo en el municipio de Escuintla.
Además, la Policía Nacional Civil indicó que de la Cruz registra un antecedente por el delito de agresión en el 2025.