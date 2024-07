La audiencia de etapa intermedia del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo fue suspendida este miércoles 24 de julio debido a que el juez a cargo del proceso, Selman Portillo, debía presentarse a una cita en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), informaron fuentes judiciales.

Campo acudió este miércoles al Juzgado Noveno de Instancia Penal para el desarrollo de audiencia donde es sindicado por incumplimiento de deberes; sin embargo, esta se suspendió y se reprogramó para el próximo 13 de agosto.

De acuerdo con Campo, la Fundación Contra el Terrorismo ya no puede seguir actuando en calidad de querellante adhesivo, debido a que no se ha presentado a las últimas audiencias, pese a que la judicatura les ha hecho apercibimientos para que informen de su inasistencia.

Según Campo, desde el pasado 20 de junio el juez le hizo el apercibimiento a la Fundación para que “justificara su incomparecencia”, puesto que, “en caso de no justificar su comparecencia se les tendría por apartados del presente proceso”.

Además, dijo que el juez dio un plazo de tres días para que la Fundación justificara, pero no lo hicieron, por lo que ahora ya no podrían ser parte del proceso.

“Si ellos hubiesen venido el día de hoy hubiese sido totalmente improcedente que continuaran bajo la condición de querellantes adhesivos”, agregó Campo.

También dijo que “la razón formal por la cual se suspende la audiencia es por la imposibilidad material del juez que estaba designado para poder conocer la audiencia de etapa intermedia, que en este caso es el juez B, porque el juez A también tiene algunas recusaciones planteadas por la entidad Fundación Contra el Terrorismo”.

Detalles

En mayo pasado, el MP abrió un tercer caso contra Campo por la investigación del caso Libramiento de Chimaltenango.

La Fiscalía sostiene que cuenta con medios que respaldan la decisión de emprender un proceso judicial contra el exfiscal, señalando por su presunta implicación en procedimientos legales y administrativos irregulares.

"El MP pretende sindicarme en todo ese proceso, pero no tengo ningún inconveniente en enfrentar el caso y defenderme de conformidad con la ley. No he cometido ningún delito dentro del proceso denominado Libramiento de Chimaltenango”, afirmó Campo en esa oportunidad.

De acuerdo con las declaraciones del exfiscal, la investigación fue requerida por la Fiscalía de Asuntos Internos del MP, pero defendió que se cumplieron con los procesos correspondientes.

En mayo de 2023, Stuardo Campo fue detenido por primera vez a raíz de una denuncia que presentó la Fundación Contra el Terrorismo, en la que se le señaló por sus actuaciones en los casos judiciales Bitkov, Tamaulipas y Alfa Siete.

En diciembre de 2023 fue detenido por un segundo caso. Por este proceso quedó ligado a proceso penal por los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de justicia.