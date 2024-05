El Ministerio Público (MP) abrió un tercer caso contra el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, por la investigación del Libramiento de Chimaltenango, confirmó él mismo este martes 28 de mayo al comparecer ante un juzgado.

La Fiscalía sostiene que cuenta con medios que respaldan la decisión de emprender un proceso judicial contra el exfiscal, señalando su presunta implicación en procedimientos legales y administrativos irregulares.

"El MP pretende sindicarme en todo ese proceso, pero no tengo ningún inconveniente en enfrentar el caso y defenderme de conformidad con la ley. No he cometido ningún delito dentro del proceso denominado Libramiento de Chimaltenango”, afirmó Campo.

De acuerdo con las declaraciones del exfiscal, la investigación fue requerida por la Fiscalía de Asuntos Internos del MP, pero defendió que se cumplieron con los procesos correspondientes.

“Nosotros en el caso Libramiento de Chimaltenango, hicimos una investigación financiera, determinamos irregularidades en el proceso de adjudicación de la segunda fase de ese proyecto. Imputamos el delito de lavado de dinero u otros activos a varias personas”, declaró Campo.

“Es un caso sólido y si en algún momento ese proceso se ha puesto en entredicho, no ha sido porque la investigación haya sido deficiente. Ha habido ciertos factores que han sido de conocimiento público y que han incidido en el avance de ese proceso”, agregó.

Por el caso Libramiento de Chimaltenango, recientemente el Tribunal Décimo de Sentencia Penal absolvió a Eduardo Pantaleón, exfiscal auxiliar y ordenó se investigue a la exfiscal Leslie Pineda.

Ahora, Campo deberá acudir a una audiencia de primera declaración ante el Juzgado Décimo por el mismo caso judicial.

Campo acudió este martes 28 de mayo al Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal para una audiencia de revisión de medidas; sin embargo, fue suspendida y se reprogramó para el próximo 10 de julio.

Tercer caso

En mayo de 2023, Stuardo Campo fue detenido por primera vez a raíz de una denuncia que presentó la Fundación contra el Terrorismo, en la que se le señaló por sus actuaciones en los casos judiciales Bitkov, Tamaulipas y Alfa Siete.

En diciembre de 2023 fue detenido por un segundo caso. Por este proceso quedó ligado a proceso penal por los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de justicia.