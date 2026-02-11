Suspenden audiencia por retención de rehenes en correccional debido a fallas en videoconferencia

La audiencia de los 33 presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha, señalados por un motín ocurrido el 25 de agosto del 2025 en el Centro Especializado de Reinserción, zona 13, fue reprogramada para el 17 de marzo, informaron fuentes judiciales.

Los sindicados fueron capturados tras retener como rehenes a tres trabajadores de una empresa encargada del servicio de alimentación en ese centro correccional.

La diligencia estaba prevista para este martes 11 de febrero, pero fue suspendida debido a que el centro carcelario Pavoncito —donde se encuentran recluidos— no contaba con un espacio idóneo para llevar a cabo la audiencia por videoconferencia. Por esta razón, el juez a cargo del Juzgado Noveno Penal resolvió reprogramarla.

Durante la jornada sí se realizó una audiencia en la que la fiscalía solicitó que Gustavo Adolfo Gutiérrez fuera ligado a proceso por dos delitos adicionales. Gutiérrez ya estaba procesado por plagio o secuestro, y ahora también enfrentará cargos por portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportiva y por disparos sin causa justificada.

En esa misma audiencia se decretó el cierre del proceso penal contra Alexander Montecinos Reyes, quien fue localizado sin vida en uno de los pasillos de Pavoncito. De acuerdo con los informes oficiales, fue asesinado a puñaladas la noche del sábado 4 de octubre. Las autoridades señalaron que un grupo de reclusos de la Mara Salvatrucha abandonó el cadáver en ese sector del penal.

El motín

El motín del 25 de agosto fue protagonizado por privados de libertad del centro correccional, quienes retuvieron a personal de una empresa que suministra alimentos. La acción fue una medida de presión tras el traslado de Jorge Yahir de León Hernández, alias El Diabólico, cabecilla de la Mara Salvatrucha, hacia la cárcel de máxima seguridad Renovación 1.

Los reos exigían su regreso a Pavoncito para recuperar los privilegios que mantenían en ese centro carcelario.

Horas después de iniciada la revuelta, un fuerte contingente policial ingresó para retomar el control. Según el reporte oficial, los agentes fueron recibidos a balazos por los reclusos. Al recuperar el control, se localizó un arma de fuego en el interior del correccional.

