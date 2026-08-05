Suspenden por undécima vez la audiencia contra guardias vinculados a fuga de reos en cárcel Fraijanes 2

Por undécima ocasión fue suspendida la audiencia de los guardias del Sistema Penitenciario (SP) vinculados con la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes 2, en octubre del 2025.

La audiencia de reforma del auto de procesamiento fue suspendida este miércoles 5 de agosto porque en la sala del tribunal había otras diligencias programadas en el mismo horario, según fuentes judiciales.

El 11 de junio recién pasado, la diligencia también quedó suspendida porque la judicatura no coordinó una sala con capacidad para albergar a los 23 sindicados, sus abogados y representantes del Ministerio Público (MP).

Este caso surgió tras la fuga masiva del 12 de octubre del 2025, cuando el SP confirmó que 20 integrantes de la pandilla Barrio 18, catalogados como de alta peligrosidad, se habrían evadido de la prisión, supuestamente en diferentes momentos y bajo circunstancias que aún son investigadas.

Durante las investigaciones, el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) han reunido indicios que implican a los guardias en el caso de la supuesta fuga masiva.

Al menos ocho pandilleros han sido recapturados, uno falleció tras la fuga y 11 permanecen prófugos, según el Ministerio de Gobernación, que ha ofrecido Q150 mil por información que lleve al paradero de los pandilleros, declarados terroristas.

Para leer más: ¿Quiénes son los exfuncionarios que siguen prófugos por la fuga de los 20 reos de Fraijanes 2?

Una de las detenciones se registró el 13 de marzo, cuando José Carmelo Sinay Ortiz, alias "Inquieto" o "Style", fue recapturado por agentes de la PNC, por lo que su nombre fue retirado de la lista de los 20 fugados.

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Con información de Ángel Oliva