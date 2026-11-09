Tigres del circo: por qué están en cuarentena, qué hace el Maga para su resguardo y cuándo podrán viajar a África

Los siete tigres de Bengala que permanecían en un circo, en San José Pinula, ahora están bajo resguardo de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga). Su retiro se concretó el pasado 5 de noviembre, en cumplimiento de una orden judicial, luego de que el establecimiento no cumpliera con el requisito que le habría permitido conservarlos.

Tras su recepción, los ejemplares fueron trasladados a instalaciones temporales de la UBA, donde reciben, según informó la cartera, atención veterinaria y permanecen en cuarentena. Mientras se coordina su traslado a un santuario especializado.

El proceso requiere varias etapas, desde las evaluaciones médicas hasta la preparación de los documentos y permisos para el viaje internacional. Además, una de las felinas está embarazada, una situación que también deberá considerarse antes de definir la fecha de traslado.

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Qué les están haciendo a los siete tigres después del decomiso

La UBA informó que los siete ejemplares se encuentran en recuperación y cuarentena. Durante este período, reciben seguimiento veterinario y se les practican exámenes de sangre y evaluaciones individuales para conocer su estado de salud y determinar los cuidados que necesita cada uno.

Uno de los casos que requiere especial atención es el de una tigresa que está embarazada. La institución espera los resultados de los análisis para establecer con mayor precisión el tiempo de gestación y definir cómo continuará su atención.

De acuerdo con el departamento de Comunicación Social de la UBA, la hembra no puede realizar el viaje internacional mientras esté embarazada. Por ello, su nacimiento y posterior recuperación deberán tomarse en cuenta para organizar el traslado.

Siete nombres, siete historias y una nueva etapa por delante. Los tigres están sanos y poco a poco comienzan a reconocer su nuevo entorno. 🐅 https://t.co/QsGag78IPJ — MAGA Guatemala (@MagaGuatemala) November 6, 2026

Esta situación podría modificar los tiempos previstos para llevar a los siete ejemplares a Sudáfrica, pues, además de completar los procedimientos veterinarios y sanitarios, será necesario garantizar que la madre y su cría estén en condiciones de viajar.

Por ahora, los animales permanecen en las instalaciones de la UBA y, debido al período de cuarentena, no se contempla el ingreso de medios de comunicación para observarlos. Sin embargo, la institución prevé organizar visitas por grupos cuando sea posible.

Dos tigres jóvenes no estaban registrados ante el Conap

Entre los siete ejemplares también hay dos tigres jóvenes, hermanos de aproximadamente dos años y medio, que nacieron en el circo.

Según la información proporcionada por la UBA, estos dos animales no estaban registrados ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). Este antecedente también forma parte de la situación documental de los ejemplares, que deberá considerarse dentro de los procedimientos correspondientes.

El grupo está integrado por cuatro hembras y tres machos. Cinco de los ejemplares son adultos, con edades estimadas entre 10 y 20 años, mientras que los otros dos son hermanos de aproximadamente dos años y medio que nacieron en el circo. A estos se sumará una cría, de la tigresa que está embarazada.

El circo podía conservar a los tigres

El retiro de los siete ejemplares es resultado de un proceso legal que se prolongó durante varios años, desde la aprobación de la Ley de Protección y Bienestar Animal, Decreto 5-2017, que establece restricciones al uso de animales silvestres y exóticos en espectáculos públicos en Guatemala.

Sin embargo, en el caso del circo, se estableció una posibilidad para que los animales permanecieran bajo custodia del establecimiento, siempre que sus responsables cumplieran con una condición: construir un santuario sin fines de lucro donde los tigres pudieran permanecer bajo condiciones adecuadas.

Según explicó el departamento de Comunicación Social de la UBA, el circo tuvo un plazo para habilitar ese espacio. No obstante, el tiempo establecido venció sin que se concretara la construcción, por lo que las autoridades debieron ejecutar la orden judicial y retirar a los ejemplares.

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De esa manera, aunque el establecimiento tuvo la oportunidad de conservar la custodia de los tigres, esta dependía del cumplimiento de las disposiciones judiciales. Al no concretarse el santuario, la UBA asumió el resguardo de los siete animales.

Cuándo viajarán los tigres a Sudáfrica

Una vez concluidas las evaluaciones veterinarias y los procedimientos necesarios para su traslado, los siete ejemplares viajarán a un santuario en Sudáfrica, donde quedarán bajo el cuidado de Animal Defenders International (ADI). La organización también está a cargo de otros felinos que fueron retirados de otro circo en Guatemala.

Para concretar el viaje, la UBA debe coordinar la documentación, los permisos y los requisitos sanitarios que se exigen para la movilización internacional de animales silvestres. Además, deberá determinar que cada ejemplar esté en condiciones de realizar el recorrido.

Por ahora, los siete ejemplares permanecen bajo responsabilidad de la UBA, mientras avanzan los procedimientos para completar su atención y preparar su traslado a Sudáfrica.