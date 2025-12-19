Tras recusación suspenden audiencia de revisión de medidas de Luis Pacheco y Héctor Chaclán

La Fundación contra el Terrorismo recusó al juez a cargo del caso contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

A causa de la recusación contra el juez Arnulfo Carrera, se suspendió la audiencia de revisión de medidas, prevista para este viernes 19 de diciembre, en la que comparecerían Pacheco y Chaclán.

En dicha audiencia existía la posibilidad de que se les otorgara arresto domiciliario, lo cual les habría permitido salir de prisión.

De acuerdo con el abogado Juan Castro, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, argumentó en la recusación que existe una supuesta amistad entre Pacheco y el juez Carrera; además, señaló un supuesto pago al juzgador.

La Sala Tercera de Apelaciones deberá conocer la recusación y resolver si el juez Arnulfo Carrera continúa a cargo del proceso o si designa una nueva instancia.

Castro, quien forma parte del equipo legal de Pacheco y Chaclán, informó que el juez Arnulfo Carrera, del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, había programado la audiencia; sin embargo, el 12 de diciembre fue presentada la recusación con argumentos “falsos”, cuyo objetivo, afirmó, es entorpecer el proceso. Agregó que, debido a esta acción, también se suspende la audiencia prevista para el 16 de enero del 2026.

Reiteró que estas recusaciones buscan entorpecer el proceso de forma “maliciosa”.

El 25 de abril recién pasado, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exmiembros de los 48 Cantones de Totonicapán, detenidos el 23 de abril, fueron ligados a proceso por terrorismo y obstaculización a la acción penal.

Ambos son señalados por el Ministerio Público de delitos supuestamente relacionados con las manifestaciones llevadas a cabo en octubre del 2023.

