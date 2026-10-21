Tres gobernadores renuncian antes de que venza el plazo para funcionarios con aspiraciones electorales

Cinco días antes de que venciera el plazo establecido para que determinados funcionarios públicos con aspiraciones electorales renunciaran a sus cargos, se registraron cambios en las gobernaciones departamentales de Chiquimula, San Marcos y Jalapa.

Luis Alberto Compá Martínez, Rolando López Crisóstomo y Luis Fernando Cerna dejaron sus puestos como gobernadores el viernes 16 de octubre del 2026. Los movimientos ocurrieron en la antesala del proceso electoral del 2027.

De acuerdo la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Javier Alonzo Delcompare Navarrete asumió la Gobernación Departamental de Jalapa y Henry Giovanni Bravo De León fue nombrado gobernador de San Marcos.

En Chiquimula, señaló que todavía no hay una persona para ocupar el cargo, tras la salida de Compá Martínez.

Las renuncias de Gobernadores en Guatemala

En Chiquimula, Luis Alberto Compá Martínez, había asumido como gobernador titular el 29 de mayo del 2024.

Compá Martínez es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el Centro Universitario de Oriente, y cuenta con una trayectoria de más de 10 años como auditor social y activista de derechos humanos, según sus antecedentes.

En San Marcos, Rolando López Crisóstomo hizo pública su renuncia durante una reunión del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), según medios locales.

En un comunicado, López Crisóstomo explicó que había presentado formalmente su renuncia a principios de octubre y atribuyó su decisión a motivos personales, proyectos futuros y el cierre de una etapa profesional.

El exgobernador señaló que durante su gestión impulsó la coordinación con municipalidades, autoridades ancestrales, organizaciones comunitarias y otros sectores del departamento.

En Jalapa, Luis Fernando Cerna,había asumido la Gobernación Departamental el 17 de abril del 2026, en sustitución de Brenda Raymundo. Durante su gestión destacó la coordinación interinstitucional y el trabajo del Consejo Departamental de Desarrollo.

Nuevos nombramientos en Gobernadores de Guatemala

Javier Alonzo Delcompare Navarrete asumió como gobernador departamental de Jalapa durante un acto solemne celebrado en el despacho de la institución.

Delcompare Navarrete reiteró su compromiso de mantener una gobernación de puertas abiertas, fortalecer la coordinación entre instituciones y trabajar con la población para impulsar el desarrollo del departamento.

El nuevo funcionario también sostuvo una reunión con personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), institución en la que había trabajado anteriormente.

Javier Alonzo Delcompare Navarrete asume como gobernador departamental de Jalapa, en sustitución de Luis Fernando Cerna. (Foto Prensa Libre: Gobernación Departamental de Jalapa)

En San Marcos, Henry Giovanni Bravo De León asumió como gobernador departamental durante un acto de transmisión de mando.

Bravo De León manifestó su intención de mantener una gobernación de puertas abiertas, trabajar con la población y fortalecer la coordinación institucional.

También destacó la continuidad de las acciones del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo y el servicio a la ciudadanía.

Los gobernadores departamentales representan al presidente en cada departamento y coordinan la ejecución de las políticas gubernamentales.

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El plazo electoral de 2027

Este 21 de octubre es la fecha límite para que los funcionarios y empleados públicos dejaran sus puestos, si buscan participar en las elecciones generales del 2027.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha informado que los funcionarios que ejerzan autoridad en el distrito electoral por el que pretendan competir por una diputación deben dejar sus cargos dentro del plazo, conforme a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp).

El TSE prevé convocar a elecciones el 22 de enero del 2027, mientras que las votaciones generales están programadas para el 27 de junio y se contempla el 22 de agosto, la segunda vuelta.